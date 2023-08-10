Диета для ленивых: 6 советов, которые помогут похудеть не напрягаясь

Когда дело доходит до диеты, многие сдуваются, проявляя лень и слабость. Но здоровое питание не обязательно должно быть тяжелой работой.

Для того чтобы похудеть, не нужно сидеть на строгой диете и во всем себя ограничивать. Время жестких монодиет давно прошло. Сейчас в моде ориентир на здоровье и именно здоровые привычки в питании могут помочь похудеть даже самым ленивым. Эти 7 советов скорректируют ваше питание и помогут привести фигуру в порядок. Об этом пишет Realbuzz.

Ешьте медленно

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Оказывается, есть доля правды в старой поговорке о том, что вашему мозгу требуется до 20 минут, чтобы определить, что желудок уже полон. Исследователи из Университета Род-Айленда обнаружили, что те, кто ест медленно, менее склонны к полноте и в среднем потребляют на 10% меньше калорий, чем их коллеги, которые едят быстро.

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Более медленное питание также улучшает пищеварение, ведь вы тщательно пережевываете пищу, что тоже очень важно. Научитесь не есть на ходу, а наслаждаться и вскоре заметите, что килограммы улетучиваются вместе с размерами ваших порций.

Питайтесь "чисто"

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Нездоровая пища — это классическая еда для тех, кому лень заниматься приготовлением, ведь покупая готовую еду, вы не тратите усилий. Если вы считаете себя ленивым человеком и у вас под рукой есть нездоровая пища, наверняка вы предпочтете ее приготовлению питательной еды. Решение простое — уберите из дома всю нездоровую пищу, и у вас не останется выбора, кроме как питаться здоровой пищей.

Если вы думаете, что одной лишь силой воли сможете держаться подальше от вредной еды, подумайте еще раз. Ученый из Бостона доктор Дэвид Людвиг обнаружил, что у людей, которые регулярно ели нездоровую пищу, наблюдалась зависимость, похожа на ту, что испытывают наркоманы.

Возьмите тарелку меньшего размера

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Журнал о поведенческом питании Appetite опубликовал статью с захватывающим названием "Математическая связь между размером посуды и размером порции". Удивительно, но с 1960-х годов тарелки стали больше примерно на 20%. Это увеличение, согласно исследованию, означало увеличение порций, что, в свою очередь, привело к увеличению потребления калорий.

Самый простой и не требующий усилий способ противостоять этому – купить тарелку меньшего размера. Вы будете шокированы тем, как мало еды требуется, чтобы насытиться, и постепенно научитесь без труда контролировать свои порции.

Готовьте самостоятельно

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Когда вы приходите домой с работы после долгого дня, легче выбрать еду, которую можно быстро разогреть в микроволновке. Но если учесть, что исследование Университета Глазго показало, что готовые блюда "питательно хаотичны", становится очевидным, что от этой привычки нужно избавляться.

К счастью, есть способ наслаждаться готовыми блюдами, даже когда вы на диете. Готовить еду для заморозки намного проще, чем вы думаете, ведь вы можете приготовить запасы на всю неделю в выходной. Убедитесь, что еда, которую вы готовите, здоровая и питательная, и тогда у вас не будет потребности есть полуфабрикаты.

Пейте больше воды

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Иногда все, что нужно сделать, чтобы начать худеть – это больше пить. Согласно исследованию, проведенному в Техническом университете Вирджинии, такая простая вещь, как два стакана воды перед каждым приемом пищи, может помочь вам вдвое быстрее сбрасывать вес.

Так происходит потому, что питьевая вода помогает наполнить желудок, а это означает, что вы будете не так голодны и съедите меньше. Эксперт по ожирению Стивен Кук, доктор медицинских наук, также утверждает, что употребление большого количества воды является одним из самых безопасных проверенных методов похудения, и предлагает каждому постоянно носить с собой бутылку с водой, из которой можно пить в течение дня.

Уберите гаджеты

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Многим среди вас это не понравится, но пора выключить телевизор и убрать из рук телефон. По крайней мере, пока вы едите. Исследование, опубликованное в Psychological Science, показало, что люди, которые едят, отвлекаясь на гаджеты, чаще переедают.

Пока ваш мозг отвлекается на просмотр телевизора, ваша способность ощущать вкус будет притупляться, что фактически означает, что вы съедите больше еды, чем обычно. Вместо того, чтобы отвлекаться на телевизор, сосредоточьтесь на еде. Это простое изменение приведет к тому, что вы будете есть меньше и похудеете.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.