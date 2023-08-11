Улучшает пищеварение и память: 6 свойств меда для здоровья

Универсальный ингредиент, который можно найти почти на каждой кухне, мед — один из самых популярных натуральных подсластителей. Но мед известен не только восхитительным сладким вкусом, но и удивительными свойствами для здоровья.

Если исходить из их упоминаний в вавилонских, египетских и индийских писаниях, то мед известен человечеству примерно с 2100 г. до н.э. Мед бывает разных сортов в зависимости от типа растения, времени сбора урожая и региона происхождения. Эти факторы также определяют его специфический оттенок золотистого цвета, текстуру и вкус. Об этом пишет Lifestyle Asia.

Натуральный подсластитель в чистом виде, который разливается в бутылки и продается сразу после получения из сот без какой-либо обработки, известен как мед-сырец. Он не поддается никакой внешней, тепловой обработке или пастеризации.

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Насыщенный антиоксидантами, фитохимическими веществами, флавоноидами и аскорбиновой кислотой, сырой мед не только вкусен, но и полезен для здоровья. По данным Medical News Today (MNT), другие природные подсластители, такие как агава или кленовый сироп, содержат большое количество фруктозы по сравнению с сырым медом. Следовательно, они не так хороши для нашего организма, особенно для печени.

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Кроме того, сырой мед не подслащен обычными сахарами, такими как фруктоза и глюкоза, но содержит сложные и редкие сахара: изомальтулозу, коджибиозу, трегалозу и мелецитозу. Это особенно полезно для диабетиков, так как сырой мед снижает резистентность к инсулину и полезен для кишечника.

Помимо полезных сахаров, мед также содержит много биоактивных молекул, таких как полифенолы и флавоноиды, обладающие полезными для здоровья свойствами, включая антибиотические. Он также защищает организм от повреждения свободными радикалами, которое может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям и различным воспалениям.

Контролирует уровень сахара в крови

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В исследовании, опубликованном в журнале Nutrition Reviews, было проведено несколько испытаний с участием 1105 здоровых людей, которые заменили сахар медом в своем рационе. Это привело к снижению уровня сахара в крови натощак. Доказано, что мед улучшает контроль уровня сахара в крови и липидный профиль организма по сравнению с рафинированным сахаром.

Это исследование, проведенное в июле 2023 года, также показало, что употребление сырого, необработанного меда улучшает гликемический контроль у диабетиков, при условии поддержания здоровой диеты.

Снижает уровень холестерина

Согласно отчету, опубликованному в MNT, некоторые разновидности сырого меда особенно полезны для снижения уровня холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), который известен как плохой холестерин.

Триглицериды, высокий уровень которых может отрицательно сказаться на здоровье сердца, также снижаются при употреблении натурального меда.

Обладает антисептическими и антибактериальными свойствами

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Сырой мед известен своими противогрибковыми и противовоспалительными свойствами. Его можно даже использовать местно на ранах, но нужно соблюдать осторожность, так как нанесение сырого меда непосредственно на синяки может вызвать аллергию.

Улучшает здоровье кишечника

По данным Healthline, сырой мед содержит пробиотики. Это позволяет процветать хорошим бактериям в кишечнике, что способствует улучшению пищеварения.

Лечит простуду и кашель

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Согласно исследованию 2021 года, опубликованному в Национальной медицинской библиотеке США, сырой мед полезен при лечении инфекций верхних дыхательных путей, таких как простуда и кашель. Он также считается дешевой и натуральной альтернативой антибиотикам.

Улучшает память

По данным Healthline, полифенолы или природные соединения в сыром меде могут лечить любое воспаление в гиппокампе, структуре мозга, отвечающей за воспоминания. Таким образом, мед предотвращает нарушения, связанные с когнитивным обучением и памятью.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.