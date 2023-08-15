Читмил: зачем делать перерыв в диете и как это влияет на похудение

Если вы устали от здорового питания, подсчета калорий, "правильных" сладостей и чувствуете, что вот-вот сорветесь, вам поможет читмил. Такие перерывы помогают придерживаться здоровой диеты, но только при условии, что вы не будете злоупотреблять любимыми десертами.

Здоровое питание важно для поддержания физической формы и улучшения общего состояния здоровья. Но большинство диет требуют ограничения калорий и сахара, а это означает отказ от некоторых любимых продуктов. Если вы уже на грани срыва и даже во сне видите пиццу или пирожное, начните практиковать читмил. Об этом пишет Health Shots.

Каждый заслуживает перерыва, даже ваша диета. На самом деле, эксперты считают, что один день перерыва в диете, может даже помочь вам в процессе снижения веса. У вас не будет ненужной тяги, которая заставляет вас переедать. Диетолог Ажар Али Сайед рассказывает, как правильно проводить читмил, чтобы он пошел вам на пользу.

Никакого чувства вины

Фото: Freepik

Поднимите руку, если вы чувствуете себя виноватым каждый раз, когда едите какую-то вредную или запретную еду? Не стоит, ведь суть читмила заключается в том, чтобы дать себе запланированное разрешение нарушать строгие правила диеты, которым вы следуете. Идея состоит в том, чтобы позволить себе короткий период удовлетворения своих желаний. Такой перерыв в диете поможет вам не переедать и не срываться на пути к намеченной цели.

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Идея читмила так популярна, потому что она помогает вести здоровый образ жизни. Несмотря на то, что время от времени такие дни помогают людям, сидящим на диете, не сходить с дистанции, важно рассматривать такие перерывы, скорее как еду, которую вы заслуживаете, чем считать это мошенничеством. Вы должны рассматривать читмил как необходимый компонент здорового и сбалансированного питания.

Некоторым людям такие приемы пищи позволяют лучше питаться в течение недели, особенно тем, кто придерживается строгой низкокалорийной диеты. Это запланированное переедание калорий часто позволяет людям пропустить другие незапланированные и частые эпизоды переедания, которые потребуют значительно больше времени для восстановления и могут привести к тому, что вы полностью собьетесь с пути, добавляет диетолог Сайед.

Для читмила важен баланс

Фото: Freepik

Несмотря на то, что читмилы важны и могут помочь вам придерживаться своего плана диеты, важно соблюдать баланс. Использование читмилов — хорошая стратегия, только если все сделано правильно. Например, если вы слишком часто практикуете читмилы, риск вернуться к прежним привычкам в еде сильно возрастает. Чтобы этого избежать, диетолог Сайед рекомендует следовать правилу 80/20. Он предполагает, что соблюдение этого правила поможет вам лучше организовать чимил и не сбиться с пути или вернуться к перееданиям. Итак, о чем это?

Правило 80/20 предполагает соблюдение диеты, состоящей из 80 процентов питательных блюд и 20 процентов "вредностей". Таким образом, вы в основном позволяете себе иметь свободу удовлетворении своих желаний и пристрастий настолько, чтобы не позволить им разрушить ваш план похудения.

Читмил не означает переедание

Фото: Freepik

Хотя читмил-дни позволяют вам побаловать себя любимыми вкусными изысками, это не значит, что вы должны есть весь день. Диетолог советует придерживаться одного читмила или сосредоточиться на удовлетворении одного желания в день. Вы должны планировать свои читмилы в соответствии с вашими здоровыми целями по снижению веса.

Это позволит вам выяснить, как часто вы можете нарушать свою диету и баловать себя. В то время как тот, кто находится на диете долгое время, должен стараться придерживаться меньшего количества читмилов, а вот тому, кто только начал свой путь похудения, поначалу может быть сложно, поэтому они могут прибегать к читмилам чаще.

Итак, постарайтесь придерживаться правила 80/20, чтобы убедиться, что вы не переедаете и не сводите на нет все ваши усилия по похудению. А еще сначала определите, какого результата и в какие сроки вы хотите достичь, прежде чем принять решение съесть кусок торта или бургер.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.