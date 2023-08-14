Семена для похудения: 5 видов семян, которые помогут сбросить лишний вес
Ученые утверждают, что семена способствуют похудению. Они крошечные по размеру, но обладают массой свойств, которые помогут вам сохранить здоровье и получить стройную фигуру.
Не стоит недооценивать семена, эти крошечные зернышки содержат массу питательных веществ, которые помогут вам легко и без вреда для здоровья сбросить лишний вес. Семена содержат необходимые питательные вещества, они богаты белком, дают ощущение сытости и энергии. Они также богаты клетчаткой, которая помогает пищеварению и обеспечивает слаженную работу ЖКТ. Кроме того, семена содержат другие питательные вещества, такие как омега-3, витамины, минералы, контролирующие гормоны и вес. Об этом пишет Health Shots.
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Конечно, семечки — это не волшебные ингредиенты, которые помогут мгновенно похудеть. Вам нужно включить их в свой рацион вместе с другими здоровыми продуктами и физическими упражнениями, чтобы в совокупности получить здоровую потерю веса.
Вот 5 лучших семян для похудения, которые вы можете добавить в свой рацион, чтобы сбросить лишние килограммы.
Тыквенные семечки
Богатые белком, клетчаткой и полезными жирами тыквенные семечки обеспечивают чувство сытости. Исследования показали, что магний в семенах тыквы помогает регулировать уровень сахара в крови, а железо повышает энергию, необходимую для тренировок. Кроме того, тыквенные семечки богаты цинком, помогающим ускорить метаболизм, что делает их лучшим оружием для похудения. Попробуйте включить тыквенные семечки в свой рацион для похудения уже сегодня, добавив их в салат или утреннюю овсянку.
Семена кунжута
Семена кунжута, насыщенные растительным белком и полезными жирами, являются идеальным дополнением к любой диете для похудения. От поддержания чувства сытости до улучшения пищеварения и укрепления здоровья сердца и мозга — эти крошечные семена способны на большее, чем вы думаете. Семена кунжута легко включить в свой рацион, добавляя из в салат, смузи, сладкие десерты.
Семена льна
Семена льна невероятно полезны для вашего организма и могут стать идеальным компаньоном в путешествии по снижению веса. Они богаты клетчаткой, омега-3 жирными кислотами и обладают противовоспалительными свойствами, помогающими справиться с лишними килограммами. Помимо потери веса, добавление этих крошеных семян в свой рацион поможет поддержать здоровье сердца и повысит когнитивные функции. Семя льна можно использовать в салатах, добавлять к любимому гарниру или есть, в перемолотом виде, с кефиром или йогуртом.
Семена подсолнечника
Семена подсолнечника — это крошечные электростанции питательных веществ, наполненных белком и полезными жирами, что делает их идеальным дополнением к вашему рациону питания, особенно, если вы хотите похудеть. Семена подсолнечника также богаты клетчаткой, которая способствует здоровому пищеварению и обеспечивает чувство сытости. Благодаря обилию витаминов и минералов они поддерживают общее самочувствие.
Семена чиа
Готовы ли вы использовать силу семян чиа для похудения? Исследование, проведенное Гарвардской школой общественного здравоохранения им. Т. Х. Чана, показало, что эти семена снижают аппетит и способствуют снижению веса. Они содержат клетчатку, омега-3 жирные кислоты, белок и другие питательные вещества, которые помогут вам похудеть. Итак, посыпьте семенами чиа свои смузи или пудинги, чтобы воспользоваться всеми его преимуществами.
Напомним, во время похудения важно не только распрощаться с лишними килограммами, но и сохранить мышечную массу. И поможет в этом белок!
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