Насіння для схуднення: 5 видів насіння, які допоможуть скинути зайву вагу

Вчені стверджують, що насіння сприяє схудненню. Вони крихітні за розміром, але мають масу властивостей, які допоможуть вам зберегти здоров'я та отримати струнку фігуру.

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Не варто недооцінювати насіння, ці крихітні зернятка містять масу поживних речовин, які допоможуть вам легко і без шкоди для здоров'я скинути зайву вагу. Насіння містить необхідні поживні речовини, воно багате на білок, дає відчуття ситості та енергії. Воно також багате на клітковину, яка допомагає травленню й забезпечує злагоджену роботу шлунково-кишкового тракту. Крім того, насіння містить інші поживні речовини, як-от омега-3, вітаміни, мінерали, що контролюють гормони та вагу. Про це пише Health Shots.

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Звичайно, насіння — це не чарівні інгредієнти, які допоможуть миттєво схуднути. Вам потрібно додати його у свій раціон разом з іншими здоровими продуктами та фізичними вправами, щоб у сукупності отримати здорову втрату ваги.

Ось 5 найкращих насінин для схуднення, які ви можете додати до свого раціону, щоб скинути зайві кілограми.

Гарбузове насіння

Фото: Pixabay

Багате білком, клітковиною і корисними жирами гарбузове насіння забезпечує відчуття ситості. Дослідження показали, що магній у насінні гарбуза допомагає регулювати рівень цукру в крові, а залізо підвищує енергію, необхідну для тренувань. Крім того, гарбузове насіння багате на цинк, який допомагає прискорити метаболізм, що робить його найкращою зброєю для схуднення. Спробуйте включити гарбузове насіння у свій раціон для схуднення вже сьогодні, додавши його в салат або ранкову вівсянку.

Насіння кунжуту

Фото: Freepik

Насіння кунжуту, насичене рослинним білком і корисними жирами, є ідеальним доповненням до будь-якої дієти для схуднення. Від підтримання почуття ситості до поліпшення травлення й зміцнення здоров'я серця і мозку — це крихітне насіння здатне на більше, ніж ви думаєте. Насіння кунжуту легко включити у свій раціон, додаючи його в салат, смузі, солодкі десерти.

Насіння льону

Фото: Freepik

Насіння льону неймовірно корисне для вашого організму і може стати ідеальним компаньйоном у подорожі зі зниження ваги. Воно багате на клітковину, омега-3 жирні кислоти й має протизапальні властивості, що допомагають впоратися із зайвими кілограмами. Крім втрати ваги, додавання цього подрібненого насіння у свій раціон допоможе підтримати здоров'я серця і підвищить когнітивні функції. Насіння льону можна використовувати в салатах, додавати до улюбленого гарніру або їсти, в перемеленому вигляді, з кефіром або йогуртом.

Насіння соняшнику

Фото: Pixabay

Насіння соняшнику — це крихітні електростанції поживних речовин, наповнених білком та корисними жирами, що робить його ідеальним доповненням до вашого раціону харчування, особливо, якщо ви хочете схуднути. Насіння соняшнику також багате на клітковину, яка сприяє здоровому травленню і забезпечує відчуття ситості. Завдяки великій кількості вітамінів та мінералів воно підтримує загальне самопочуття.

Насіння чіа

Фото: Freepik

Чи готові ви використовувати силу насіння чіа для схуднення? Дослідження, проведене Гарвардською школою громадської охорони здоров'я ім. Т. Х. Чана, показало, що це насіння знижує апетит і сприяє зниженню ваги. Т. Х. Чана, показало, що це насіння знижує апетит і сприяє зниженню ваги. Воно містить клітковину, омега-3 жирні кислоти, білок та інші поживні речовини, які допоможуть вам схуднути. Отже, посипте насінням чіа свої смузі або пудинги, щоб скористатися всіма його перевагами.

Нагадаємо, під час схуднення важливо не тільки розпрощатися із зайвими кілограмами, а й зберегти м'язову масу. І допоможе в цьому білок!

Раніше Фокус писав про те, які поєднання продуктів допомагають найефективніше спалювати жир.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.