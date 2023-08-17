Муж Бритни Спирс начал шантажировать артистку, – СМИ

По информации журналистов, Асгари хочет получить больше, чем ему полагается по условиям брачного контракта.

Не успела мир облететь информация о том, что Бритни Спирс разводится с мужем Сэмом Асгари спустя 14 месяцев после свадьбы, как таблоиды подкинули очередную горячую новость: пока еще благоверный артистки пригрозил ей обнародовать чрезвычайно неловкую информацию, если она не согласится пересмотреть условия брачного контракта. Об этом сообщает Page Six.

По данным ресурса, модель и фитнес-тренер требует большей выплаты, чем та, о которой они изначально договорились, в обмен на его молчание.

"Асгари пытается договориться об уступках помимо своего брачного контракта и угрожает обнародовать чрезвычайно неловкую информацию о Бритни, если ему не заплатят. Так вот на чем сосредоточен Сэм", – пишет таблоид со ссылкой на своих инсайдеров. .

В свою очередь источник, близкий к Спирс, назвал слухи абсурдными.

"Ее адвокат, бывший федеральный прокурор, никоим образом не позволит кому-либо вымогать деньги у Бритни Спирс", – сказал он в комментарии Daily Mail.

Брак пары продержался 14 месяцев Фото: Britney Spears/Instagram

О брачном контракте пары и о том, каким он будет, много говорилось еще до бракосочетания. Многие поклонники певицы всерьез опасались, что Асгари может обобрать доверчивую Бритни. Однако документ, в составлении которого участвовал ее адвокат Мэтью Розенгарт, был в пользу Спирс. По его условиям, любые деньги, которые она заработала до свадьбы, защищены.

Пока что остается неясным, сможет ли Сэм претендовать на часть денег, которые его жена заработала, пока они были женаты.

Состояние суперзвезды составляет 60 миллионов долларов, но она также платит десятки тысяч долларов в месяц в качестве алиментов своему бывшему мужу Кевину Федерлайну на двоих сыновей – 16-летнего Джейдена Джеймса и 17-летнего Шона Престона. Они полностью находятся под опекой отца.

Сэм и Бритни поженилась в июне 2022 года, но вместе – с 2016 года. Модель иранского происхождения прошел с артисткой через все судебные тяжбы в то время, когда она потребовала освободить ее от 13-летнего опекунства отца. Во многих интервью звезда говорила, что именно Асгари был тем человеком, который помог пережить ей самые тяжелые времена.

Однако в браке все оказалось негладко. Как пишет TMZ, было только вопросом времени, когда Сэм подаст на развод.

Сэм Асгари со своей матерью

По слухам, пара много ссорилась и чуть не доходило до драк, а также якобы Бритни изменяла молодому мужу.

На данным момент звезда никак не комментирует происходящее. На своей странице в Instagram она опубликовала фото верхом на лршади и рассказала, что не может определиться, какую купить. Ни слова о разводе, ни намека на дикие танцы.

Бритни Спирс решила купить себе лошадь, покатавшись верхом в Мексике Фото: https://www.instagram.com/britneyspears

Ранее Фокус писал, что Бритни Спирс записала видео с танцами у пилона.