Что будет, если не есть сахар 30 дней: 8 важных преимуществ для здоровья

Если хотите похудеть и очистить кожу от прыщей и высыпаний, попробуйте придерживаться диеты без сахара в течение 30 дней и посмотрите, что произойдет с вашим телом.

Сахар часто считают врагом нашего здоровья, в основном из-за того, что большое количество сладостей может повредить ваши зубы и привести к набору веса. Согласно исследованию, опубликованному в феврале 2023 года в Национальной медицинской библиотеке, употребление слишком большого количества сахара приводит к ожирению, диабету, сердечно-сосудистым заболеваниям и нарушениям обмена веществ. Так что разумно контролировать употребление печенья, выпечки, пирожных, мороженого, шоколада и конфет. Тем не менее сладости не единственный способ поступления сахара в наш организм, есть еще, например, чай или кофе, которые вы пьете ежедневно. Итак, что же произойдет с вашим организмом. Если на 30 дней отказаться от сахара? Об этом пишет Health Shots.

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Диетолог Экта Сингхвал объяснила, что произойдет с вашим телом, если вы исключите из своего рациона сахар на месяц.

Полное исключение сахара или любой группы продуктов из вашего рациона вредно для здоровья. Правильное сбалансированное питание — это контроль порций и отказ от каких-либо излишеств. Сингхвал говорит, что сахар дает калории, но не содержит необходимых питательных веществ. Среди прочего, употребление сладких продуктов может привести к перееданию и нехватке важных витаминов и минералов. Вот некоторые преимущества отказа от сахара в течение месяца.

Потеря веса

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По словам Сингхвал, сокращение потребления сахара или отказ от него в течение месяца может привести к потере веса, поскольку это снижает употребление пустых калорий и вероятность переедания.

Стабилизация уровня сахара в крови

Отказ от сахара на 30 дней может помочь стабилизировать уровень сахара в крови, снизить риск инсулинорезистентности и диабета 2 типа.

Повышение уровня энергии

Без скачков и падений уровня сахара в крови уровень энергии становится более стабильным в течение дня.

Здоровье зубов

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Отказ от сахара будет способствовать улучшению здоровья полости рта, снижению риска кариеса и заболеваний десен.

Снижение риска хронических заболеваний

По словам эксперта, снижение потребления сахара может снизить риск развития хронических заболеваний, таких как болезни сердца.

Улучшение настроения и ясность ума

Стабильный уровень сахара в крови положительно влияет на ваше самочувствие, уменьшая перепады настроения и улучшая ясность ума.

Чистая кожа

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У некоторых людей может улучшиться здоровье кожи, так как высокое потребление сахара зачастую связано с появлением прыщей, высыпаний и других проблем с кожей.

Здоровый кишечник

Высокое потребление сахара может нарушить баланс кишечных бактерий, а снижение потребляемого сахара, наоборот, способствует налаживанию здоровой микрофлоры.

Стоит ли исключать фрукты?

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Есть некоторые фрукты, такие как манго, ананас и клубника, которые довольно сладкие. Сингхвал говорит, что фрукты не стоит полностью исключать из вашей диеты без сахара. Хотя фрукты содержат натуральные сахара, они также содержат необходимые витамины, минералы, клетчатку и антиоксиданты, которые полезны для здоровья.

Диетолог говорит, что все сахара, содержащиеся в цельных фруктах, являются натуральными, а содержание в них клетчатки помогает замедлить всасывание сахара в кровь. Это, в свою очередь, уменьшает влияние на уровень сахара в крови. Кроме того, питательные вещества во фруктах приносят много пользы, они способствуют здоровью сердца, помогают иммунной системе и пищеварению.

Однако следите за размерами порций и избегайте слишком большого количества фруктовых соков и сухофруктов. Это концентрированные источники сахара без клетчатки, содержащейся в цельных фруктах.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.