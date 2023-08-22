Рианна родила второго ребенка, – детали от TMZ

Мальчик появился на свет еще 3 августа, а его имя начинается на Р.

35-летняя барбадосская певица, бизнесвумен и миллиардерша Рианна второй раз стала мамой, и снова у нее и A$AP Rocky сын. Об этом эксклюзивно со ссылкой на своих инсайдеров сообщает TMZ. По информации таблоида, артистка тайно родила мальчика еще в начале этого месяца.

Источники из близкого окружения пары говорят, что малыш появился на свет 3 августа в Лос-Анджелесе. Как зовут ребенка неизвестно, но якобы первая буква его имени – Р.

Отметим, что Рианна совершенно пропала из поля зрения публики несколько недель назад, хотя до этого стабильно посещала вечеринки и мероприятия с огромным голым животом.

Знаменитость объявила о второй беременности еще в феврале, причем сделала это очень эффектно – во время своего шоу в перерыве между таймами Суперкубка. Рири появилась на стадионе в красном ансамбле, который явно демонстрировал ее беременность, причем округлившийся живот явно указывал на то, что в положении на тот момент она находилась уже несколько месяцев.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Первый ребенок у Рианны и ее бойфренда родился 13 мая 2022 года. Они назвали сына РЗА Ателстон Майерс (RZA Athelston Mayers) в знак уважения к известному лидеру клана Wu-Tang. Имя ребенка стало известно спустя год после его появления на свет.

Ранее СМИ были уверены, что певица ждет девочку. Эти предположения усугубились после того, как Рири заметили в магазине детских товаров в отделе для девочек. Сама же она никак не реагировала на вопросы о поле будущего ребенка.

На данный момент и она, и A$AP Rocky хранят молчание о пополнении в семье.

Ранее Фокус писал, что Рианна на поздних сроках беременности снялась в рекламе нижнего белья, а затем представила белье для кормящих мам.