Пейте утром. Топ-3 напитка, которые помогут снизить уровень холестерина

Высокий уровень "плохого" холестерина вреден для здоровья, поскольку способствует образованию артериальных бляшек. По мере накопления бляшек они уменьшают приток крови к основным органам и тканям, что может привести к серьезным осложнениям со здоровьем.

Плохой холестерин, также известный как холестерин ЛПНП (липопротеин низкой плотности), представляет собой тип холестерина, который может накапливаться в стенках кровеносных сосудов и образовывать бляшки. По словам диетолога Экты Сингхвал, эти бляшки могут сужать и блокировать артерии, что приводит к состоянию, называемому атеросклерозом. Атеросклероз увеличивает риск различных сердечно-сосудистых заболеваний, таких как сердечные приступы, инсульты и заболевания периферических артерий. Об этом пишет The Indian Express.

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Фото: Freepik

"Высокий уровень плохого холестерина вреден для вашего здоровья, потому что он способствует образованию этих артериальных бляшек, которые накапливаются и уменьшают приток крови к основным органам и тканям", — говорит диетолог.

Кроме того, Сингхвал отметила, что если бляшка разрывается, это может вызвать образование тромба, который может полностью блокировать кровоток, что приводит к сердечному приступу или инсульту. В то время как физические упражнения и соблюдение сбалансированной диеты способствуют снижению уровня плохого холестерина, также может помочь и ряд натуральных средств. К ним относятся напитки из различных ингредиентов, которые нужно пить по утрам.

Зеленый чай

Фото: Freepik

Зеленый чай содержит катехины, которые, по словам Сингхвал, связаны с улучшением уровня холестерина и здоровьем сердца. "Лимонный сок и мед обеспечивают дополнительный вкус и потенциальную пользу для здоровья", — говорит диетолог.

Ингредиенты:

1 чашка зеленого чая (заваренного);

1 столовая ложка свежевыжатого лимонного сока;

1 чайная ложка меда;

щепотка молотой корицы

Способ приготовления:

Заварите чашку зеленого чая, согласно инструкции.

Дайте чаю немного остыть.

Смешайте свежий лимонный сок и мед.

Сверху посыпьте щепоткой молотой корицы.

Хорошо перемешайте и наслаждайтесь напитком.

Золотое молоко с куркумой

Фото: Freepik

Куркума содержит активное соединение под названием куркумин, которое обладает противовоспалительными свойствами и может положительно влиять на уровень холестерина в организме, отметила Сингхвал.

Ингредиенты:

1 чашка несладкого миндального молока (или любого растительного молока);

1/2 чайной ложки порошка куркумы;

1/4 чайной ложки молотого черного перца;

1 чайная ложка меда (по желанию для сладости);

щепотка корицы (по желанию) для вкуса.

Способ приготовления:

Нагрейте миндальное молоко в кастрюле на медленном огне.

Добавьте порошок куркумы и молотый черный перец.

При желании добавьте мед и корицу и хорошо перемешайте.

Нагрейте смесь, пока она не станет теплой, но не закипит.

Налейте золотое молоко в чашку и насладитесь его восхитительным вкусом.

Свекольно-морковный сок

Фото: Pixabay

Свекла и морковь богаты антиоксидантами и пищевыми волокнами, которые поддерживают здоровье сердца и, по словам диетолога, потенциально помогают контролировать уровень холестерина.

Ингредиенты:

1 свекла среднего размера, очищенная и нарезанная;

2 большие моркови, очищенные и нарезанные;

кусочек имбиря;

1 стакан воды.

Способ приготовления:

Нарезанные свеклу, морковь и имбирь положить в блендер.

Добавьте воду и перемешайте до получения однородной консистенции.

При желании процедите сок, чтобы удалить мякоть.

Перелейте сок в стакан и подавайте свежим.

Обратите внимание, что, хотя некоторые напитки могут способствовать общему здоровью сердца, для контроля уровня холестерина, важно поддерживать сбалансированную диету и вести активный образ жизни.

Помните, что эти утренние напитки не являются заменой медицинского лечения или лекарства для снижения уровня холестерина, назначенного вашим лечащим врачом. "Важно проконсультироваться с врачом, прежде чем вносить существенные изменения в свой рацион, особенно если у вас есть проблемы со здоровьем или вы принимаете лекарства", — говорит Сингхвал.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту