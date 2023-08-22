"Не незаконнорожденный": внебрачный сын князя Монако впервые рассказал об отношениях с отцом

Александру 24 августа исполняется 20 лет.

Александр Кост-Гримальди, второй сын князя Монако Альберта II, которому 24 августа исполнится 20 лет, заявил, что не считает себя незаконнорожденным ребенком, а свою мать – любовницей принца Альберта Об этом молодой человек заявил в интервью изданию Point de Vue.

Молодой человек впервые рассказал о вещах, которые заставляли его страдать больше всего в детстве, и главная из них – статус "незаконнорожденный".

"Это оскорбление. Никто из моих родителей не был помолвлен или женат на тот момент, они не прелюбодействовали", – объяснил он, добавив, что готов подать в суд на любого, кто будет называть его так.

Рожденный в результате непродолжительного романа принца с тоголезской стюардессой Николь Кост, Александр появился на свет в Париже в 2003 году и всегда жил с матерью, хотя часто видел отца. Более того, его всегда хорошо принимали во дворце, а принцесса Стефания, младшая сестра Альберта, стала его крестной матерью.

Николь не теряла надежды когда-нибудь стать княгиней, учитывая, что князь всегда помогал ей в вопросах с сыном, поэтому появление законной жены Альбера II в лице Шарлен Уиттсток стало для нее ударом по самолюбию. Отношения между двумя женщинами не заладились сразу. Бывшая подруга князя говорила, что Шарлен настраивает мужа против ее сына. В 2014 году она даже жаловалась прессе, что принц Альберт не видел сына семь месяцев, потому что жена запретила ему делать это.

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"Что касается Шарлен, я не могу избежать этой темы, потому что нас часто ставят в один ряд. Я не люблю, когда меня сравнивают. Я никогда не говорила, что я враг ей. Я нежная женщина. Учитывая нашу связь с князем, мы должны были сердечно поддерживать друг друга. В нашей ситуации должна была победить дипломатия. Но в период помолвки я испытала то, что насторожило и шокировало меня. Например, она сменила комнату моего сына, воспользовавшись отсутствием его отца, чтобы переместить его в служебное крыло. Как мать, я не могу найти слов, чтобы описать эти действия", — заявила как-то Николь.

Александр с отцом и матерью Фото: nicole.coste/instagram

Когда же у княгини случился нервный срыв, после которого последовало лечение, а затем – реабилитация, Николь открыто заявляла, что "это карма". Подобные откровения в прессе немало разозлили князя, но со временем все утихло.

Сейчас бывшую стюардессу часто видят в княжестве. Она даже присутствовала на праздновании дня Святой Девоты, покровительницы королевства, в 2022 году, что является признаком того, что недоразумения теперь позади.

Более того, Николь заявила, что в Монако ее любят больше, чем "чужачку" Шарлен.

Что касается Александра, то он уверен, что его отношения с отцом были бы прекрасные, хотя какой-то титул в будущем ему не светит. По закону Монако, дети, рожденные не в браке, не включаются в династическую линию.

Кост-Гримальди хочет работать в сфере моды. Сейчас он изучает деловое администрирование в Соединенном Королевстве, и одна из вещей, о которых он мечтает, – это основать благотворительную ассоциацию.

У Александра прекрасные отношения со своей старшей 31-летней сестрой Жасмин. Она – дочь князя от связи с американкой Тамарой Ролл. Альберт признал дочь в 2006 году после анализа ДНК.

Альбер II с дочерью Жасмин, которую впервые увидел, когда ей исполнилось 11 лет Фото: jazmingrimaldi/Instagram

Что касается законных наследников престола, то это – восьмилетние Жак и Габриэлла. Первый взойдет на трон после своего отца, а его сестра, вероятно, будет играть ведущую роль в динамике княжества, как это сегодня делает ее тетя Каролина.

Княжеская чета Монако со своими детьми Фото: Getty

Как известно, Шарлен не хочет, чтобы ее дети общались со старшими братом и сестрой по отцу. Ранее Фокус писал, что княгиню очень разозлило общее фото ее мужа со всеми четырьмя детьми.