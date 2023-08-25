В сентябре 2023 года родственники покойного монарха соберутся в ее летней резиденции Балморал.

Принц Уильям возглавит церемонию чествования памяти королевы Елизаветы II в годовщину ее смерти в сентябре 2023 года. Об этом пишет Mirror.

Будущий король Великобритании и его жена Кейт Миддлтон примут участие в специальном чествовании памяти покойного монарха в шотландской резиденции Балморал, однако принц Гарри и Меган Маркл не присоединятся к ним.

Сообщается, что герцогов Сассекских не приглашали присоединиться к семье. Впрочем, некоторые источники утверждают, что супруги должны быть в США, поскольку их первенец Арчи в то время пойдет в учебное заведение.

Несмотря на это, герцог Сассекский вернется в Соединенное Королевство, чтобы посетить ежегодную благотворительную акцию WellChild 7 сентября 2023 года.

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Королевская семья Великобритании Фото: Getty Images

А 8 сентября принц и принцесса Уэльские посетят собор Святого Давида в Южном Уэльсе, чтобы провести церемонию почтения памяти покойной королевы Елизаветы II, которая умерла осенью 2022 года в возрасте 96 лет.

Инсайдер сказал, что старший внук монарха "отдаст дань уважения жизни и наследию Елизаветы II, а любое сообщение будет направлено в будущее".

"Это будет эмоциональный день для всей королевской семьи, а также для многих людей по всей Британии, которые признают эту дату", — продолжил источник.

Члены королевской семьи, включая принца Эндрю и его бывшую жену Сару Фергюсон, принца Уильяма и Кейт Миддлтон, королеву Камиллу и короля Чарльза III, принца Эдварда, будут отмечать годовщину смерти королевы в своей летней резиденции в замке Балморал, Шотландия.

Королевская семья Великобритании Фото: Getty Images

Напомним, почему принц Эндрю уже приехал в шотландскую резиденцию.

Также Фокус писал об обиде принца Уильяма на младшего брата.