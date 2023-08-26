Райан Рейнольдс трогательно поздравил жену Блейк Лайвли с днем рождения (фото)

Райан и Блейк женаты почти 12 лет и до сих пор влюблены, как в медовый месяц.

46-летний канадско-американский актер и кинопродюсер Райан Рейнольдс трогательно поздравил с 36-м днем рождения свою жену, актрису Блейк Лайвли, родившую ему четырех детей. Он разместил на странице в Instagram с без малого 50 миллионами подписчиков фотографии, где позирует с Блейк, сопроводив их очередным признанием в любви после почти 12 лет брака.

"Единственное, что безвозвратно принадлежит мне в мире, – это любовь, признательность и трепет, которые я испытываю к этому человеку. Быть свидетелем ее жизни — это то, что я не смог бы принять как должное, даже если бы попытался. И поверьте мне, я стараюсь. С Днем рождения, @blakelily. Ты повесила чертову луну", – написал он.

На первом фото Блейк сидит босиком за столиком на пляже. Она выглядит великолепно в черном топе и плавках в тон с прозрачным акцентом сверху.

Среди других фото – кадры, где пара позирует вместе, причем оба транслируют свою любовь, крепко обнимаясь и улыбаясь.

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Среди тех, кто присоединился к поздравлениям, – Дэвид Бекхэм и Майкл Б. Джордан.

У пары – четверо детей: восьмилетняя дочь Джеймс, шестилетняя Инес, трехлетняя Бетти и ребенок, который родился в феврале 2023 года. Супруги не раскрыли пол и имя малыша, однако в одном из интервью Райан проговорился, что это девочка.

Уже вскоре после четвертых родов Блейк показала себя, опубликовав фото с Райаном и его мамой Тэмми 12 февраля. Она была в топе и джинсах.

Райан и Блейк впервые встретились в 2010 году на съемках фильма "Зеленый фонарь", а уже в октябре следующего года начали встречаться. Влюбленные поженились 9 сентября 2012 года в Южной Каролине, а в декабре 2014-го у них родился первенец. О последней на сегодня, четвертой, беременности Блейк объявила на красной дорожке в сентябре 2022 года во время 10-го ежегодного женского саммита Forbes Power в Нью-Йорке.

До Блейк Райан был в браке с актрисой Скарлетт Йоханссон. Они поженились 28 сентября на горном курорте Тофино близ Ванкувера (Канада), а 14 декабря 2010 появилось объявление об их разводе.

Ранее Фокус писал, что Блейк Лайвли снялась в красном бикини для рекламы коктейлей своего бренда.