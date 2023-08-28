Диетологи рассказали, в какое время нужно ужинать, чтобы быстро похудеть

Если вы стремитесь похудеть, постарайтесь ужинать пораньше, по крайней мере за 2–3 часа до того, как вы планируете лечь спать.

Если вы пытаетесь похудеть, возможно, вы задумались над тем, что и в какое время лучше есть. Вы наверняка знаете, что нужно обязательно завтракать, не пропускать обед и ужин. Но знали ли вы, что именно время ужина может сильно повлиять на снижение веса? Диетолог Махима Ранивал рассказала, в какое время лучше всего ужинать для оптимальной потери веса. Об этом пишет OnlyMyHealth.

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Время ужина и потеря веса

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"Важно не только время, но и время между ужином и моментом сна", — говорит Ранивал. Она отметила, что если вы едите слишком поздно перед сном, это может нарушить естественные ритмы вашего организма и ухудшить качество сна, что затруднит потерю веса.

Исследование 2021 года, опубликованное в Британском журнале питания, показало, что люди, которые ужинали раньше, в конечном итоге теряли больше веса по сравнению с теми, кто придерживался того же плана питания, но ужинал позже. Исследователи предположили, что это может быть связано с тем, что позднее употребление пищи повлияет на гены, связанные с внутренними часами организма, из-за чего людям, которые едят поздно, становится сложнее похудеть.

Поздний ужин, особенно перед сном, может негативно сказаться на снижении веса. Поздний прием пищи часто ассоциируется с бессмысленными перекусами и выбором нездоровой пищи. Кроме того, метаболизм вашего организма естественным образом замедляется вечером, когда он готовится к отдыху, поэтому употребление тяжелой еды в это время может привести к отложению лишних калорий в виде жира вместо их эффективного использования.

Когда ужинать?

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"В идеале вам следует стараться ужинать как минимум за 2–3 часа до сна. Это даст вашему организму достаточно времени для переваривания пищи и поможет вам не ложиться спать с полным желудком", — посоветовала эксперт.

По мнению Ранивал, ранний ужин, примерно с 18:00 до 19:00, связан с различными потенциальными преимуществами для снижения веса. "Одна из ключевых причин заключается в том, что это позволяет вашему организму сжигать калории, потребляемые во время ужина, посредством вечерних занятий и основного обмена веществ", — добавила она.

"Ранний ужин помогает регулировать уровень сахара в крови, предотвращая ночную тягу к нездоровым перекусам. Когда вы едите рано, вы также даете своему организму достаточно времени для переработки пищи и эффективного усвоения питательных веществ", — отмечает Ранивал.

Что важно знать

Фото: Freepik

"Идеальное время ужина может варьироваться. Такие факторы, как распорядок дня, режим тренировок и личные предпочтения, играют роль в определении лучшего времени для ужина", — сказал Ранивал. Главное — найти баланс между тем, чтобы дать организму достаточно времени для переваривания еды и не чувствовать чрезмерного голода перед сном.

Важную роль в борьбе с лишним весом играет не только время ужина, но и его содержание. Вы можете выбрать хорошо сбалансированную еду, которая включает нежирный белок (например, куриные грудки, йогурт и творог), богатые клетчаткой овощи (например, брокколи), цельнозерновые продукты (например, киноа) и полезные жиры (лосось и яйца). Более того, вам следует избегать тяжелой, жирной и чрезмерно обработанной пищи, поскольку она не только нарушают пищеварение, но и препятствуют похудению

Если вы стремитесь похудеть, идеальное время для ужина — около 18:00–19:00. Этот временной интервал обеспечивает эффективное пищеварение, лучшее качество сна и использование калорий, потребляемых во время ужина. Помните, что последовательность является ключевым моментом. Установление регулярного графика ужина может помочь регулировать внутренние часы вашего организма и стать помощников в снижении веса.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту