Николя Саркози и Карла Бруни прибыли на Венецианский кинофестиваль (фото)

Супруги держались за руки, когда приплыли на остров Лидо, где проходит юбилейный 80-й фестиваль.

68-летний бывший президент Франции Николя Саркози и его жена, 55-летняя певица и модель Карла Бруни прибыли на Венецианский кинофестиваль-2023 в субботу, 2 сентября. Об этом пишет Purepeople.

Супруги прибыли на итальянский остров Лидо в разгар 80-го фестиваля, который начался 30 августа 2023 года и продлится до 9 сентября.

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Николя Саркози и Карла Бруни Фото: Getty Images

Экс-президент Франции выбрал для итальянского появления классический костюм, который состоял из серых брюк, черного пиджака, белой рубашки и темно-коричневой обуви.

Между тем, французская певица и модель итальянского происхождения продемонстрировала черный комбинезон с широким горчичным ремнем. На ногах знаменитости были босоножки, а к образу она добавила массивную черную сумку и солнцезащитные очки. Волосы бывшей первой леди Франции были распущены.

Супруги держались за руки, а также обнимались, когда они плыли к острову.

Николя Саркози и Карла Бруни Фото: Getty Images Николя Саркози и Карла Бруни Фото: Getty Images

Николя Саркози и Карла Бруни поженились в 2008 году после развода экс-президента с Сесилией Сиганер-Альбенис.

Николя Саркози и Карла Бруни Фото: Getty Images

Напомним, Карла Бруни появилась на красной дорожке в Каннах-2023.

Также Фокус писал об отдыхе Карлы Бруни и Николя Саркози на яхте летом 2022 года.