5 причин, почему вы не можете уснуть, даже если очень сильно устали

Наверняка и с вами случалось, что вы лежали в постели и часами смотрели в потолок, слушая, как тикают стрелки часов. Темно. Тихо. И только мысли блуждают в голове, главная из которых: "Почему я не могу спать?".

Сон является одной из самых полезных вещей, которые мы можем сделать для своего здоровья. "Я часто говорю, что сон — это жизнь", — говорит Лаури Ледли, президент и преподаватель клинического сна. "Это единственный раз, когда клетки нашего тела восстанавливаются. Отдых лечит и необходим для здоровья тела, разума и духа". Об этом пишет Real Simple.

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И у недостаточного сна есть реальные последствия – как физические, так и психические. Ледли говорит, что лишение сна стало проблемой общественного здравоохранения "по той простой причине, что когда вы лишаете свой организм восстанавливающих преимуществ сна, это может повлиять на ваше психическое и физическое здоровье множеством способов".

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Моник Мэй, доктор медицинских наук, сертифицированный семейный врач перечисляет риски недостаточного сна: плохая концентрация, усталость, раздражительность, проблемы с обменом веществ, высокое кровяное давление и инсульт. "Стресс, истощение и лишение сна образуют смертельный коктейль — в совокупности они могут привести к таким психическим расстройствам, как депрессия и тревога", — добавляет Ледли. "Ваше здоровье может резко ухудшиться, ваша иммунная система может пострадать, а потенциальный риск развития хронических заболеваний, таких как гипертония, диабет 2 типа и болезни сердца, может существенно возрасти. Независимо от того, насколько вы заняты, вы просто не можете позволить себе игнорировать потребность в качественном сне".

Хотя все это звучит немного устрашающе, эти риски могут стать той мотивацией, которая вам нужна, чтобы выяснить, что стоит за вашими бессонными ночами. Потому что, как бы ни был важен сон, существует бесчисленное множество реальных и распространенных причин, по которым многие из нас не могут выспаться.

Вы в стрессе

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Хотя хороший ночной сон может быть прекрасным после долгого и напряженного рабочего дня, именно стресс может стать тем, что мешает вам уснуть. Фактически, Ледли говорит, что одной из наиболее распространенных причин бессонницы является стресс.

"Если вы обнаружите, что ворочаетесь, даже когда каждая кость и мышца вашего тела кричат ​​о сне, это может быть потому, что ваш разум просто не готов выключиться", — говорит Ледли. Ваш мозг может застрять в порочном круге сроков, встреч и заметок, пока вы пытаетесь закрыть глаза. "Это может быть давление на работе или любой стресс в жизни человека. Побочный эффект этого стресса приводит к тому, что вы не можете хорошо выспаться ночью".

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К сожалению, гонка мыслей, приводящая к невозможности заснуть, со временем может перерасти в длительную бессонницу. Но вам не обязательно оставаться в этом цикле навсегда. Чтобы бороться с этим, Ледли рекомендует расслабляться перед сном с помощью антистрессовых занятий.

"Выделите некоторое время перед сном, чтобы заняться делами, которые помогут вам снять стресс", — говорит она. "Избегайте еды и питья стимуляторов, таких как сладости и кофеин. Снимите стресс, молясь или медитируя, выполняя упражнения по глубокому дыханию, принимая теплую ванну, слушая успокаивающую музыку – все, что поможет вам расслабиться".

Вы проводите слишком много времени перед экраном

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Доктор Мэй объясняет, что все электронные устройства излучают свет и издают звуки, которые могут мешать, а постоянная стимуляция мозга может затруднить расслабление перед сном. Проще говоря, эти устройства могут нарушить естественный ритм сна организма, отвлекая внимание и даже ложно сигнализируя о бодрствовании.

Если вы хотите чувствовать себя спокойнее перед сном и избегать света и шума, доктор Мэй рекомендует не использовать электронные устройства в постели или непосредственно перед сном. "Отключите и отключитесь", — говорит Ледли.

У вас нет постоянного режима сна

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Это обычная сцена: вы бездельничаете весь вечер, но в конечном итоге забираетесь в постель в поздний час, и тратите дополнительное время на пролистывание ленты Instagram, чтобы замедлить свой разум, но все равно не можете заснуть. Многие взрослые попадают в эту ловушку бессонницы, но чтобы ее исправить, возможно, вам придется вспомнить дни своего детства, когда у вас было определенное время сна, которому предшествовал распорядок дня.

Теперь, когда вы уже выросли, установленное время сна все еще может оказаться полезным. Ледли говорит, что важно "планировать время сна", добавляя, что "один из лучших способов улучшить качество сна — установить фиксированный режим сна".

Доктор Мэй также говорит, что очень важно соблюдать установленный график сна. Как и любая новая привычка, потребуется время, чтобы заставить себя лечь спать к определенному времени, поэтому установите напоминание на своем телефоне. Установите будильник, который сработает за час или два до сна, как сигнал о том, что пора успокоиться. Соблюдайте постоянный режим сна и ложитесь в постель, когда хотите спать. Независимо от того, когда вы ложитесь спать, просыпайтесь в одно и то же время семь дней в неделю (да, включая выходные).

Наличие кофеина в организме

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"Потребление кофеина может вызвать нервозность, особенно если его употреблять слишком близко ко сну", — отмечает доктор Мэй. Но даже если сейчас позднее утро или ранний день, вторая или третья чашка кофе может аукнуться вам перед сном. Кофеин может оставаться в организме в течение нескольких часов, поэтому чем позже в течение дня вы выпьете эспрессо, зеленый чай, газировку или даже сїедите шоколад, тем больше это может повлиять на ваш сон. Чашка-другая кофе после пробуждения — это нормально, но в течение дня кофеин может сделать невозможным хороший ночной сон.

Вы много едите перед сном

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Доктор Мэй говорит, что обильный прием пищи прямо перед сном может нанести вред, поскольку желудок начинает переваривать пищу, а также может увеличить риск кислотного рефлюкса или изжоги. Вместо этого, по возможности, поужинайте раньше, но если это поздний прием пищи, он должен быть очень легким.

Напомним, ученые обнаружили, что долгий сон на выходных вредит вашему здоровью.

Ранее Фокус писал о том, что ужин до 19:00 позволит вам улучшить качество сна.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту