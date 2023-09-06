Топ-6 питательных напитков, которые помогут снизить высокий уровень холестерина

Один из самых простых и эффективных способов снизить уровень холестерина — включить питательные напитки в свой распорядок дня.

Высокий уровень холестерина увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, но внеся некоторые изменения в свой рацион питания, вы сможете снизить его. Один из простых и вкусных способов сделать это — включить эти 6 питательных напитков в свой ежедневный рацион. Об этом пишет OnlyMyHealth.

Вот некоторые напитки, которые могут помочь вам справиться с высоким уровнем холестерина.

Зеленый чай

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Зеленый чай содержит антиоксиданты, которые называются катехинами, которые помогают снизить уровень "плохого" холестерина ЛПНП. Одна-две чашки в день могут стать приятным дополнением к вашему здоровому режиму питания.

Смузи из овсяного молока

Овес богат растворимой клетчаткой, которая помогает снизить уровень холестерина. Смешайте овсяное молоко с ягодами, бананом и горстью шпината, и получите вкусный и питательный коктейль, полезный для вашего сердца.

Цитрусовые соки

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Апельсины, грейпфруты и лимоны богаты растворимой клетчаткой и содержат соединения, которые помогают снизить уровень холестерина. Стакан свежевыжатого цитрусового сока утром — прекрасный и полезный способ начать свой день.

Миндальное молоко

Несладкое миндальное молоко с низким содержанием насыщенных жиров может стать отличной заменой классического коровьего молока. Оно содержит полезные жиры и может способствовать снижению уровня холестерина при использовании в составе сбалансированной диеты.

Чай из гибискуса

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Было доказано, что чай из гибискуса снижает уровень "плохого" холестерина (ЛПНП). Его естественная терпкость делает его освежающим и полезным для здоровья напитком.

Смузи с семенами льна

Семена льна богаты омега-3, которые известны своими защитными свойствами. Добавление молотых семян льна в смузи поможет улучшить здоровье сердца и справиться с повышенным холестерином.

Помните, что, несмотря на то, что эти напитки могут быть полезны для контроля уровня холестерина, они должны дополнять сбалансированную диету и здоровый образ жизни. Сокращение потребления насыщенных жиров, увеличение потребления клетчатки и физическая активность также являются важными компонентами поддержания здоровья сердца. Прежде чем вносить существенные изменения в свой рацион, рекомендуется проконсультироваться с врачом, чтобы убедиться, что они вам подходят.

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