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Лишенный титула датский принц Николай сходил на эксклюзивную вечеринку в Сиднее

Дарья Бережная
Фото: Getty Images | Бывший принц, а теперь граф Николай

Николай, внук королевы Маргрете, самый гламурный из членов королевской семьи Дании. Он работает моделью.

Внук королевы Дании Маргрете, недавно лишенный бабушкой титула принца, явился на презентацию Кубка Мельбурна в ресторане Mimi's в Сиднее. Теперь уже не принц, а граф Николай, работает моделью. Об этом пишет Daily Mail.

24-летний Николай, работающий моделью для бренда Burberry, выглядел потрясающе в костюме в тонкую полоску.

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Бывший принц, а теперь граф Николай
Фото: Getty Images

Граф Николай посетит карнавал Кубка Мельбурна в День Дерби во Флемингтоне в качестве VIP-гостя.

Недавно он рассказал журналистам о советах, которые дала ему перед семестром его тетя австралийского происхождения, кронпринцесса Мэри, жена кронпринца Фредерика.

"Она дала мне длинный список, подробный перечень того, что делать и чего не делать, я сейчас не могу вспомнить точно по пунктам, что там было, но он у меня есть дома", — сказал Николай, пошутив, что все советы касались "выживания".

"Она ознакомила меня с базовыми "навыками выживания". Там было: встряхивайте всю одежду перед тем, как ее надеть и смывайте воду в унитазе, прежде чем им воспользоваться. Иначе можно "познакомиться" со змеей, или пауком", — добавил он.

Граф Николай приехал в Сидней со своей девушкой Бенедикте Туструп. Пара пробудет в Харбор-Сити с августа по ноябрь.

Николай, чей отец — принц Дании Иоахим, является седьмым в очереди на датский престол.

Принц Николай со своей семьей
Фото: Instagram detdanskekongehus

Правда в начале этого года королева Маргрете лишила титулов принцев и принцесс всех своих внуков, которые являются детьми ее младшего сына Иоахима.

Она говорила, что сделала это для их блага, но ее сын был возмущен. И говорил, что его младших отпрысков начали травить в школе. Это была первая громкая размолвка в датской королевской семье, которая славится своими хорошим отношениями.