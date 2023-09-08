"Всегда в моем сердце": принцесса Евгения показала архивное фото с королевой Елизаветой II

Внучка покойного монарха трогательно высказалась о покойной бабушке в первую годовщину ее смерти.

Принцесса Евгения показала архивное фото со своей покойной бабушкой, королевой Елизаветой II, чтобы отметить год после смерти монарха в сентябре 2022 года. Семейным снимком дочь принца Эндрю и Сары Фергюсон делится в Instagram.

На фото принцесса Евгения сидит рядом с бабушкой на скамейке возле деревянного домика.

"Думаю о тебе сегодня. Очень скучаю по тебе, но помню, какая это была жизнь, полная служения, любви и преданности всем и твоей семье, которая тебя очень любила. Всегда благодарна тебе. И всегда в моем сердце", — написала королевская персона.

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Королева Елизавета II и принцесса Евгения

Королева Елизавета II умерла в год своего Платинового юбилея в возрасте 96 лет в замке Балморал, Шотландия. Она дольше всех правила в истории Великобритании — 70 лет.

Покойная королева также была любящей бабушкой для своих восьми внуков: принца Уильяма, принца Гарри, Зары Тиндалл, Питера Филипса, принцессы Беатрис и Евгении, а также леди Луизы Виндзор и ее брата Джеймса.

Королевская семья Великобритании Фото: Getty Images

53-летняя британская супермодель Наоми Кэмпбелл прокомментировала публикацию принцессы Евгении тремя эмодзи в виде сердечка и голубей.

Напомним, король Чарльз III и королева Камилла пообщались с жителями Шотландии в день годовщины смерти Елизаветы II.

Также Фокус писал о почтении памяти покойного монарха Кейт Миддлтон и принцем Уильямом.