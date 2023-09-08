Кейт Миддлтон в серьгах королевы Елизаветы II почтила ее память (фото)

8 сентября 2023 года королевская семья Великобритании чтит память покойной Елизаветы II, которая ушла из жизни ровно год назад.

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили церковную службу в Уэльсе в первую годовщину смерти королевы Елизаветы II, 8 сентября 2023 года. Об этом пишет Daily Mail.

Жена старшего внука покойного монарха почтила память королевы, надев ее серьги на мемориальную службу в соборе Святого Давида в Пембрукшире.

41-летняя принцесса Уэльская сочетала серьги с бриллиантами и жемчугом с бордовым пальто от лондонского бренда Eponine и шляпкой в тон от Sahar Millinery. Мама троих детей дополнила образ сумкой Mulberry из переработанных материалов, которую она демонстрировала несколько раз с 2017 года, и туфлями на каблуках Gianvito Rossi.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Миддлтон надевала это пальто во время рождественской службы в Вестминстерском аббатстве в Лондоне в 2022 году.

Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

А серьги принцесса Уэльская примеряла во время воскресной службы памяти в 2020 году и во время выписки из роддома после рождения принца Луи в 2018

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с принцем Луи в 2018 году Фото: Getty Images

Принц Уильям тем временем был в классическом костюме с белой рубашкой и галстуком.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Напомним, принцесса Евгения трогательно высказалась о покойной королеве Елизавете ІІ в первую годовщину ее смерти.

Также Фокус писал о визите короля Чарльза III и королевы Камиллы в Шотландию 8 сентября 2023 года.