Стало известно, почему Кейт Миддлтон не присоединилась к Уильяму в день смерти Елизаветы ІІ

8 сентября 2022 года после известий об ухудшении здоровья монарха королевская семья съехалась в ее летнюю резиденцию в Шотландии, однако Кейт Миддлтон там не было.

Названа вероятная причина отсутствия Кейт Миддлтон в Балморале в сентябре 2022 года, когда умерла королева Елизавета II. Об этом пишет People.

Принцесса Уэльская не присоединилась к своему мужу принцу Уильяму и другим членам королевской семьи во время поездки в Шотландию 8 сентября 2022 года, в день смерти королевы Елизаветы.

Бабушка принца Уильяма умерла в своей летней резиденции в замке Балморал на 97-м году жизни. Хотя члены королевской семьи поспешили приехать, чтобы побыть рядом с королевой после того, как врачи объявили, что они "обеспокоены" ее здоровьем, Кейт Миддлтон осталась дома.

Вероятно, этому решению была практическая причина: это был первый день обучения в школе для трех детей Уильяма и Кейт: принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи. Начало нового семестра было особенно важным для молодых членов королевской семьи, поскольку они впервые поступили в школу Lambrook School после переезда семьи из Лондона в Виндзор летом 2022 года.

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Королева Елизавета II Фото: Royal Air Force/Twitter

Принц Уильям тогда отправился в Балморал на самолете с принцем Эндрю, принцем Эдвардом и его женой Софи.

Принц Гарри также впоследствии присоединился к семье, однако без Меган Маркл. Сообщалось, что именно король Чарльз III был против присутствия невестки.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Напомним, принцесса Евгения трогательно обратилась к королеве Елизавете II через год после ее смерти.

Также Фокус писал об образе Кейт Миддлтон во время первой годовщины смерти королевы Елизаветы ІІ.