Крис Эванс женился на Альбе Баптисте на тайной свадьбе: что известно

Разделить этот день со счастливыми молодоженами пришли только самые близкие друзья и родственники.

42-летний американский актер Крис Эванс женился на 26-летней португальской актрисе Альбе Баптисте. Об этом пишет PageSix.

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По информации инсайдеров, тайная свадебная церемония прошла в частном поместье в Кейп-Коде, Массачусетс, и была "жестко засекречена". Приглашенных гостей попросили подписать бумаги "о неразглашении", а также изъяли телефоны перед торжеством.

Стать свидетелями прекрасного события Крис и Альба пригласили родственников и самых близких друзей. Кроме того, на церемонии присутствовали коллеги актера по фильма Marvel, в частности Роберт Дауни-младший, Крис Хемсворт и Джереми Реннер.

История отношений Эванса и Баптисты

В ноябре 2022 года звезда "Капитана Америки" впервые спровоцировал слухи о романе с юной актрисой. Тогда инсайдеры сообщали, что пара вместе более года, однако не планирует афишировать свои отношения.

"Они влюблены и Крис никогда не был так счастлив, — сказал инсайдер, уже на тот момент называвший их отношения "серьезными". — Его семья и друзья обожают ее".

В интервью People в ноябре прошлого года знаменитый актер рассказал о желании создать семью.

После обнародования романа, пару стали чаще видеть на вместе, а спустя время, в январе, Крис официально подтвердил свои отношения с Альбой в милом видео, в котором он и его избранница пытаются напугать друг друга. В подписи он сказал, что оглядывается назад на 2022 год, добавив три смайлика с красными сердечками, которые дали понять, что он влюблен в девушку.

Крис Эванс и Альба Баптиста Фото: Скриншот

Что известно о Альбе Баптисте

Альба Баптиста — дочь бразильского инженера и переводчицы с португальского языка. Она говорит на пяти языках: английском, французском, немецком, португальском и испанском.

В августе 2022 года она рассказала журналу W Magazine, что посещала "действительно строгую школу, которая придавала нам большую дисциплину. И, следовательно, вы должны были быть безупречны в своих языках".

26-летняя актриса рассказала изданию Fade to Her в 2021 году о своем пути к актерской карьере, заявив, что в подростковом возрасте ее нанял агент по поиску талантов.

"Это произошло случайно, когда мне было пятнадцать, — сказала она. — Меня пригласили на прослушивание на главную роль в фильме, где режиссер просто задавал мне экзистенциалистские вопросы".

Она отметила, что режиссер "хотел понять, как [ее] разум работал и обрабатывал философскую информацию.

"Такой подход заставил меня влюбиться в идею актерского мастерства".

Девушка известна своей ролью в фильме "Миссис Харрис едет в Париж" и получила награды за свою работу, в том числе премию "Европейская падающая звезда" на Берлинском кинофестивале, а также награду за лучшую женскую роль на фестивале Ibérico de Ciné за роль в короткометражном фильме "Майами". Она также вошла в десятку лучших звезд 2020 года по версии IMDb.

Также Фокус писал, что Крис Эванс признан самым сексуальным мужчиной мира 2022 года.