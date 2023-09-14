Натали Портман была замечена одна на прогулке на фоне слухов о разводе с мужем (фото)

Знаменитость не комментирует новости о ее разводе с Бенджамином Мильпье.

42-летняя американская актриса Натали Портман была замечена на прогулке в Париже, Франция. Об этом пишет Daily Mail.

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Голливудская звезда выглядела подавленной, когда ее сфотографировали на одной из улиц французской столицы в разгар продолжающихся слухов о том, что они с Бенджамином Мильпье собираются расстаться после заявлений о том, что хореограф изменил актрисе с более молодой женщиной.

Натали для выхода выбрала голубую футболку и джинсовые шорты, которые она сочетала с белыми кроссовками Adidas и серо-коричневой сумкой через плечо. Звезда "Черного лебедя" прикрыла глаза темными солнцезащитными очками, пытаясь вести себя сдержанно во время прогулки.

Всего несколькими днями ранее Натали и Бенджамин выглядели невероятно напряженными, когда их сфотографированы без обручальных колец во время выхода со своими двумя детьми. Пара, связавшая себя узами брака в 2012 году, взяла на прогулку своих детей — 12-летнего Алефа и шестилетнюю Амалию.

Напомним, Натали Портман после слухов о разводе снялась в эффектной фотосессии.

Также Фокус писал об опровержении слухов о разводе Натали Портман.