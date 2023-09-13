В чем виноват картофель? Нутрициолог рассказала, как есть этот овощ и худеть

Если вы хотите похудеть, картофель из рациона нужно исключить. Такое утверждение существует в головах многих женщин, которые стремятся избавиться от лишних килограммов. Однако оно неверно. Нутрициолог Наталья Козак развенчивает мифы о картофеле в рационе и рассказывает Фокусу о том, как его есть, чтобы худеть.

Как можно отказаться от картофеля? Разве что у вас нет сердца. Печеная картошка с мясом и овощами, картошечка в мундире с селедкой и квашеной капустой, холодные ломтики во вкусном "Нисуази", печеная в горячем очаге в компании дорогих людей, пюрешка, после визита к ортодонту. И вечно молодая картошка с маслом и укропом, салатиком из моркови, капусты и огурчика на летней веранде у бабушки. Разве можно от этого отказаться? Конечно нет. Да и не надо. Потому что мы знаем правду: картошка не виновата! Эксклюзивно для Фокуса, нутрициолог, специалист по здоровому питанию Наталья Козак объясняет, почему не стоит хейтить картофель, и как правильно его употреблять, если вы хотите похудеть.

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Полезен ли картофель?

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"Картофель — это клубни, которые прорастают в земле, хорошо насыщают, содержат витамины группы B, витамин С и минералы: калий, магний, медь, кальций, фосфор. И даже 2.2 г клетчатки", — говорит нутрициолог.

Картофель обычно демонизируют за высокий гликемический индекс, который может вызвать резкие колебания сахара в крови, а еще за то, что этот углевод очень калорийный.

"Да, картофель имеет высокий гликемический индекс. Однако сейчас на этот показатель ориентируется чрезвычайно малое количество специалистов. Когда питание в целом сбалансированное, вы активны в течение дня, то легко можете позволить себе есть картофель. Почти каждый день, — говорит Наталья Козак.

Почему исключают из рациона картофель

Фото: Freepik

Если разобраться, то картофель, не слишком калорийный овощ, дело в способах приготовления и дополнительных ингредиентах. Например, фри вредна не из-за картофеля, а из-за способа приготовления и большого количества масла, в котором она жарится.

"Суть в добавленных ингредиентах. Если мы отварим порцию картофеля, то его калорийность будет всего 86 калорий на 100 г — это не много. Сделали из него пюре? Неплохо. Но если к этим 100 г добавить 50 г молока 2,5% жирности и 10 г масла 73% то 89 ккал превратится в 179 ккал.", — говорит Наталья Козак.

Поэтому когда речь идет о картофеле, важно не перегружать его другими компонентами, доукомплектовать на тарелке порцией овощей, не пересаливать и добавлять качественный нежирный белок.

Наталья Козак отмечает, что "если говорить о шкале способов приготовления, то наиболее полезным будет картофель приготовленный в кожуре и охлажденный, ведь он содержит резистентный крахмал, который выступает отличной пищей для микробиоты нашего кишечника. Однако картофель печеный, кусками сваренный и даже жареный на сухой сковороде тоже не так уж и плох".

Как сбалансировать?

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Нутрициолог советует добавлять картофель в свой рацион, правильно сбалансировав тарелку, тогда он принесет и пользу, и подарит вам наслаждение вкусов.

"Например составим прием по правилу тарелки:

Печеный картофель с сухими специями. Немножко соли по готовности. Салат из свежих овощей и запеченное филе бедра без шкуры.

Картофель в мундире. Охлажденный. Салат из промытой от соли квашеной капусты с семенами, зеленью и 1 ч. л. масла, 60 г сельди в собственном соку.

Картофельное пюре с 5 г масла, зеленью. Кролик или курица тушеные на воде с морковью и грибами, со специями. Салат из капусты, огурца и зелени с 1 ч. л. оливкового масла", — предлагает варианты полноценного обеда нутрициолог.

Стоит отметить, что тарелка для женщины имеет диаметр 21 см, а для мужчины — 23 см.

Нутрициолог предостерегает, что нельзя употреблять зеленые клубни, ведь соланин, который содержится в зеленом картофеле — ядовитый.

"Тщательно жуйте, не спешите, ешьте разнообразно и красочно, двигайтесь, тогда картофель не испортит вам ни фигуру, ни здоровье", — советует Наталья Козак.

Напомним, если ваша цель — похудение, вам необходимо ускорить метаболизм. И в этом могут помочь определенные напитки.

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