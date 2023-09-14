Дочь Мадонны появилась в полупрозрачном черном платье (фото)

Лурдес Леон посетила показ в рамках Недели моды в Нью-Йорке.

26-летняя американская фотомодель Лурдес Леон продемонстрировала фигуру в полупрозрачном черном платье. Об этом пишет Daily Mail.

Наследница Мадонны и Карлоса Леона в стильном приталенном платье без бретелек прибыла на показ Luar 2024 в Нью-Йорке в среду, 13 сентября 2023 года.

Юная знаменитость продемонстрировала свое стройное телосложение и похвасталась подтянутыми руками.

Лурдес дополнила свой наряд сумочкой на цепочке, соответствующими подвесками и обула пару черных туфель.

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Лурдес Леон Фото: Getty Images

Длинные черные волосы фотомодели были распущены.

Лурдес Леон Фото: Getty Images

Отметим, что 26-летняя Лурдес Леон, которая также известна под псевдонимом Лолахол, — дочь Мадонны и кубинского актера Карлоса Леона. Сейчас "nepo baby" активно строит карьеру модели и певицы. Лурдес часто снимается в рекламных кампейнах и появляется на ивентах, в том числе со своей звездной мамой.

Напомним, Лурдес Леон заметили на редкой прогулке с Карлосом Леоном.

Также Фокус писал об откровенной съемке дочери Мадонны в рекламе сумок.