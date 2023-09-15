Продукты антистресс: как справиться со стрессом с помощью еды

Антистрессовые продукты – это "медленные" продукты, которые помогают расслабить мозг. Эксперты советуют, как справиться со стрессом с помощью еды.

Да, есть продукты, которые помогают расслабить мозг. Это подтверждает психолог Лурдес Рамон, эксперт в области энергетического питания. Дать мозговой деятельности небольшой отдых — довольно распространенное желание в век многозадачности, когда большую часть нашего бодрствования мы работаем в бешеном темпе.. Хотя расслабление ума зависит не только от потребления определенных продуктов, еда по-прежнему остается определяющим фактором. Об этом пишет Vogue Italia.

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От чего зависит энергия

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"То, как мы думаем и чувствуем, во многом зависит от того, что мы едим", — подчеркивает Рамон. "Согласно принципам энергетического питания, существуют продукты, дающие нам предельную энергию Инь, центробежную, рассеивающую, вибрационную, с быстрым, но поверхностным воздействием, которая воспаляет и расширяет. Употребление этих продуктов ускоряет деятельность нашего мозга и повышает уровень стресса. Нам нужны продукты, которые дают другой тип энергии: центростремительную, которая вибрирует и действует медленнее".

Антистрессовые продукты, которые расслабляют мозг:

Продукты, богатые витамином В1, поскольку последний участвует в образовании нейромедиаторов и защищает нервные клетки. Продукты, которые его содержат — бобовые, цельнозерновые, семечки, орехи.

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Продукты, которые содержат Омега-3 – жирная рыба, такая как лосось, скумбрия и сардина. Омега-3 также присутствуют в семенах чиа и грецких орехах. Они регулируют дендритные связи нейронов, то есть связи между нейронами, которые связаны с чувством стресса и тревоги.

Продукты, содержащие триптофан — аминокислоту-предшественницу серотонина, которая необходимая для улучшения настроения. Он содержится в соевых бобах, арахисе, рисе, яйцах, бананах и молочных продуктах.

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Фосфолипиды, такие, как лецитин, также помогают успокоить мозговую деятельность. Помимо построения оболочек, окружающих нейроны, они содержат холин — важное питательное вещество, физиологический предшественник ацетилхолина — вещества, необходимого для мозговых процессов, таких как память. Мы можем получать фосфолипиды через такие продукты, как яйца, молоко, зародыши пшеницы, миндаль.

К продуктам, которые оказывают стрессовое воздействие на мозговую деятельность, относятся алкоголь, кофе, чай, сладкие газированные напитки, рафинированный сахар, подсластители, мороженое, шоколад. "Не забывайте о рафинированных углеводах (белый хлеб и макароны, печенье, сухарики, упакованные сладости) и трансжирах, присутствующих в нарезанном хлебе, гамбургерах, бисквитах, сливочном масле, спредах…", — добавляет Рамон.

Привычки, разрушающие мысли

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Не умаляя важности питания для психического здоровья, следует отметить, что некоторые хорошие ежедневные практики непитательного характера также могут способствовать расслаблению мозга. Крайне важно не забывать ежедневно посвящать время уходу за собой, занятиям, которые нам нравятся и доставляют удовольствие, будь то чтение книги или рисование. Было бы неплохо перед сном записывать свои негативные мысли, переживания или просто список задач на следующий день.

Иван Эгускиса, психолог, эксперт в области когнитивно-поведенческой терапии, тревоги и бессонницы, подтвердил, что эта привычка создавать своего рода повестку дня/забот/задач позволяет нам разделить эти мысли и не "укладывать их в постель", тем самым сводя к минимуму риск их проникновения в наши головы посреди ночи. Эта практика также помогает создать пространство и моменты одиночества для анализа беспокойства и, при необходимости, как подчеркивает психолог Барбара Товар, "сосредоточиться на эмоциях, на которых в течение дня нет времени размышлять".

Напомним, ученые доказали, что одна порция орехов в день поможет снизить риск депрессии.

Ранее Фокус писал о том, что тревогу можно назвать естественной реакцией организма на стресс, но есть определенные продукты, которые помогут уменьшить его.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту