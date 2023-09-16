Меган Маркл придумала новый способ заработать миллионы долларов

Меган Маркл решила не только вернуться в Instagram, где рассчитывает заработать на громком имени, но и рассказать поклонникам больше о себе и своей жизни в новой книге.

42-летняя жена принца Гарри, Меган Маркл, недавно столкнувшаяся с целым рядом профессиональных неудач, похоже, все же определилась со своим новым проектом, который обещает принести ей миллионы долларов. Герцогиня Сасскская вслед за супругом решила написать книгу воспоминаний. Об этом в интервью GBNews рассказал королевский эксперт Том Бауэр, автор бестселлера "Месть: Меган и Гарри и война между Виндзорами".

"По моим сведениям, она пишет свои мемуары, и это принесет огромную прибыль", – заявил Бауэр.

Помимо инсайда о новой книге Меган, писатель не смог обойти вниманием ее недавнее опоздание на Игры непокоренных в Дюссельдорфе. Она прибыла туда на день позже, чем принц Гарри. В своем выступлении бывшая актриса извинилась и сказала, что ей надо было провести время с детьми, принцем Арчи и принцессой Лиллибет: купить им молочные коктейли и взять старшего на пробежку перед отъездом в Германию.

Бауэр назвал такие оправдания герцогини "смехотворными". Он также считает, что поездка Гарри и Меган на встречу с Бейонсе была "абсолютной манипуляцией СМИ" и "явно все было подготовлено для того, чтобы заснять, как она обнимает Гарри".

Что касается деятельности принца Гарри, то после выхода скандальных мемуаров "Запасной" , которые стали самой выбрасываемой книгой этого лета, он работал над документальным фильмом "Сердце непокоренных", который в прошлом месяце показали на Netflix. В нем раскрыты личные истории спортсменов, участвующих в Играх непокоренных. Лента получила положительные отзывы от зрителей, и принца даже похвалили за то, что он всему миру представил современных героев, раненых и ветеранов боевых действий из Великобритании, США, Южной Кореи, Дании и Украины с их настоящим опытом.

Это второй проект Сассексов в рамках их сделки с Netflix на 100 миллионов долларов после прошлогоднего документального сериала "Гарри и Меган", в котором они выступили с несколькими заявлениями в адрес семьи Гарри, а также высказали свое мнение о Мегзите.

Несмотря на положительные оценки критиков, рядовым зрителям он не зашел. Документальный фильм, описанный как "провальный", не попал в десятку лучших потоковых чартов Netflix как в Великобритании, так и в США через неделю после его выхода. Он также не был номинирован на "Эмми", хотя Сассексы очень на это рассчитывали.

Ранее Фокус писал о том, что Меган Маркл сильно похудела, а на Играх непокоренных она появилась без обручального кольца.