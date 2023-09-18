7 советов, которые помогут сбросить вес и уменьшить процент жира в организме

Если вы заметили, что вокруг живота, рук и бедер скапливается лишний жир, нужно срочно это исправлять. Наличие избыточного веса является явным признаком того, что вы подвержены риску различных проблем со здоровьем, таких как ожирение, диабет, болезни сердца и многое другое.

По мнению экспертов, здоровый образ жизни, такой как сбалансированное питание и регулярные физические упражнения, играет решающую роль в достижении более стройного и здорового телосложения. Доктор Арчана Батра, диетолог и сертифицированный преподаватель диабета в Гуруграме, говорит: "Избыточный жир не только влияет на ваш внешний вид, но также может привести к различным проблемам со здоровьем, включая болезни сердца, диабет и проблемы с суставами". Поэтому, если вы хотите сбросить лишние килограммы и уменьшить жировые отложения, эти семь эффективных советов помогут вам достичь своих целей. Об этом пишет Health Shots.

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Сбалансированное питание

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Основой любого успешного пути к снижению веса является сбалансированная диета. Сосредоточьтесь на потреблении нежирных белков, полезных жиров и большого количества клетчатки в своем ежедневном рационе. Также ешьте больше зеленых овощей и фруктов. "Следует ограничить или избегать обработанные продукты, сладости, углеводы и потребление высококалорийных продуктов. Отслеживание ежедневного потребления калорий может помочь не сбиться с пути", — говорит доктор Арчана Батра.

Физическая активность

Крайне важно включать в свой распорядок дня как кардио, так и силовые упражнения. Кардиотренировки, такие, как бег, плавание или езда на велосипеде, помогают сжигать калории, а силовые тренировки наращивают мышечную массу, что ускоряет обмен веществ и способствует сжиганию жира. Эта комбинация упражнений может ускорить потерю жира в организме, что приведет к похудению и здоровому весу.

Контроль порций

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Помните о размерах порций, поскольку это очень важно, когда речь идет о потере жира. Переедание, независимо от того, едите ли вы здоровую пищу или нет, может привести к нездоровому увеличению веса. Во-первых, следите за тем, чтобы размер порций был небольшим. Во-вторых, обратите внимание на то, когда вы больше всего чувствуете голод, и на этот период держите при себе здоровый перекус, чтобы избежать употребления нездоровой пищи, такой как чипсы, печенье или другие сладости. В-третьих, вы можете избежать переедания, тщательно и медленно пережевывая каждый кусочек. Поэтому важно убедиться, что вы правильно едите и пережевываете пищу.

Избегайте обезвоживания

Чем больше вы гидратированы, тем больше ваше тело работает над сжиганием жира. Батра говорит: "Вода имеет решающее значение для различных функций организма, включая жировой обмен. Иногда можно путать голод и жажду, что приводит к потреблению калорий, которых можно избежать, если соблюдать уровень гидратации". Ежедневно следует выпивать минимум 8–10 стаканов воды.

Достаточный сон

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Недостаток сна может привести не только к увеличению веса, но и к повышенному риску возникновения ряда проблем со здоровьем. Это происходит потому, что недостаток сна нарушает гормональный баланс. Несбалансированные гормоны могут привести к повышенному аппетиту и тяге к нездоровой пище. Стремитесь к 7-9 часам качественного сна каждую ночь, чтобы организм мог сжигать жир и худеть.

Осознанное питание

Осознанное питание – это подход, позволяющий сосредоточиться на еде во время еды. Это может помочь вам узнать ваши привычки в еде и избежать переедания. Зная это, вы сможете соответствующим образом спланировать свою диету. "Избегайте отвлекающих факторов, таких как просмотр телевизора во время еды, поскольку это может привести к бессмысленному перееданию. Практикуйте осознанное питание, наслаждаясь каждым кусочком и оценивая вкус и текстуру еды", — говорит Батра.

Управление стрессом

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Стресс, особенно хронический, может привести как к увеличению, так и к потере веса. Батра говорит: "Чрезмерный стресс может вызвать эмоциональное переедание, что в дальнейшем может привести к увеличению веса". Найдите методы снятия стресса, которые вам нравятся, например йога, упражнения на глубокое дыхание, медитация или любимое хобби.

Имейте в виду, что потеря веса и жировых отложений — это то, чего не произойдет за неделю, 10 дней или месяц. Следовательно, это требует последовательных усилий и терпения, но постоянные усилия по улучшению своего питания и здоровому режиму тренировок помогут вам избавиться от нездорового жира.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.