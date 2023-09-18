Кейт Миддлтон в черном деловом ансамбле посетила авиабазу (фото)

Король Великобритании Чарльз III назначил невестку командиром военно-воздушного флота.

Кейт Миддлтон посетила Королевскую военно-морскую авиабазу Йовилтон в понедельник, 18 сентября 2023 года. Об этом пишет New York Post.

Жена принца Уильяма примерила несколько спасательных жилетов во время посещения стратегического объекта. На авиабазе она появилась в стильном черном брючном костюме с белым топом и черными каблуками в тон.

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Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Блейзер принцессы Уэльской был от британского бренда Holland Cooper. Его цена составляет 549 фунтов стерлингов (около 25 тысяч грн).

На ногах королевской персоны были черные замшевые туфли от Gianvito Rossi. А к деловому аутфиту она добавила серьги с цитрином.

Кейт Миддлтон на авиабазе Фото: Getty Images

На авиабазе Миддлтон пообщалась со многими сотрудниками диспетчерской башни, и даже ожидается, что она будет управлять имитацией вертолета Wildcat MK2.

Поездка Миддлтон на авиабазу состоялась после того, как король Чарльз III назначил ее командиром военно-воздушного флота, титул, который ранее имел принц Эндрю до того, как королева Елизавета II лишила его воинских званий и почестей.

Кейт Миддлтон

Напомним, почему принцесса Уэльская посетила тюрьму с перебинтованной рукой.

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