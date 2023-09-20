Андрей Бедняков обратился к дочери в день ее 8-летия (фото)

Андрей Бедняков и его жена Анастасия Короткая воспитывают двоих детей — Ксению и Остапа.

36-летний украинский ведущий Андрей Бедняков трогательно поздравил с 8-летием свою дочь Ксению. Редкие кадры блогер обнародовал в Instagram-аккаунте.

"Тебе 8, Ксения Андреевна! Ты взрослая, я всегда рядом. Чтобы не случилось. Буду подбрасывать тебя, пока есть силы. До последнего вздоха. Мы с мамой гордимся тобой. Люблю тебя!" — обратился к имениннице Бедняков.

В частности, отец двоих детей признался, что принимает ванну и доедает еду после дочери.

"P.S. телефон будет не раньше 10", — добавил телеведущий.

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Фото: instagram/biedniakov

На фото Андрей обнимает дочь на пляже, подбрасывает в воде и во время путешествий за границей.

Андрей Бедняков с дочерью

"Здоровья малышке, и скорейшего воссоединения Вашей семьи в мирной Украине", "Поздравления 👏 Пусть еще долго сидит на твоих плечах, как минимум 2 года без телефона а потом с телефоном)", "С днем рождения, принцесса", — присоединяются к поздравлениям подписчики уроженца Мариуполя.

Андрей Бедняков с семьей

В 2014 году телеведущий женился на актрисе Анастасии Короткой, 37. Через год у них родилась дочь Ксения. А осенью 2022 звездная пара стала родителями во второй раз. У них родился сын Остап.

Андрей Бедняков с сыном

Напомним, Андрей Бедняков подарил вышиванку известному ведущему Джимми Фэллону.

Также Фокус писал о "посылке" от Андрея Беднякова российским военным и их женам.