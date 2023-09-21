Выступала для Кадырова: Ярмак раскритиковал Софию Ротару (видео)

Певица в 2017 году исполнила две песни, среди которых — "Одна калина".

Украинский рэпер Александр Ярмак раскритиковал певицу Софию Ротару. Своими мыслями музыкант, который сейчас защищает Украину, поделился в интервью YouTube-каналу "Братья Яковлевы".

Ярмак вспомнил, как до 2022 года украинская власть награждала деятелей культуры, которые выступали для российской аудитории.

"Мне сбрасывают видео, что в 2021 году они ввели такую акцию, как награждение живых легенд. И награждают Софию Ротару", — рассказал рэпер.

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Александр Ярмак дал интервью

Уроженец Борисполя вспомнил, как Ротару в 2017 году пела на дне рождения чеченского государственного деятеля Рамзана Кадырова.

"Я им пишу: "Сама идея — за**ись. Но какая на**й София Ротару?". Которая в 2017 году выступает перед Кадыровым на его дне рождения, это публичное мероприятие, и она еще поет ему украинскую песню. Кадыров, который с 2014 года отправляет убивать украинцев!" — высказался украинский защитник.

Отметим, что Ротару исполнила две песни для Кадырова и его гостей на мероприятии, прошедшем на территории Чечни. Среди них — "Одна калина".

София Ротару и Рамзан Кадыров в 2017 году Фото: Скріншот София Ротару Фото: Скріншот

Напомним, российский продюсер предположил, где сейчас находится София Ротару.

Также Фокус писал об отказе Софии Ротару выступить на фестивале в поддержку Украины.