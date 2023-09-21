"Жадан и Собаки" выпустили мощный клип на песню Рогань о Харькове и детях войны (видео)

Получился настоящий боевик об украинских детях, закаленных войной. Лидер группы Сергей Жадан появляется в клипе в эпизодической роли парикмахера.

Украинская популярная группа "Жадан и Собаки" выпустили новый мощный клип на песню "Рогань". Композицию посвятили колориту одноименного жилого массива, расположенного в Харькове. О презентации нового клипа группа "Жадан и Собаки" сообщили 19 сентября на своей странице в Facebook.

Автором клипа стал режиссер Антонио Лукич, известный по фильмам "Мои мысли тихие" и "Люксембург, Люксембург".

"В результате творческого сотрудничества музыкантов и Антонио вышла поучительная и меланхолическая история о беззаботности детства, опьяняющем чаре подросткового дорастания и важности горизонтальных социальных связей", – описал свой клип группа.

Получился настоящий боевик об украинских детях, закаленных войной. В клипе рассказывается о мальчике, который собрал друзей, чтобы поквитаться за украденный велосипед в районе Рогань.

Съемки проходили в Харькове. В объектив попадают последствия ракетных атак Российской Федерации на город: выгоревшие и разрушенные харьковские высотки.

Лидер группы Сергей Жадан сыграл в клипе в эпизодическую роль парикмахера. Далее, по мере развития сюжета, показана вечеринка ко дню рождения в киоске, который назван салоном красоты "Барби", оформленном в розовых тонах, и с портретом Жадана на доске почета.

Клип завершает народная мудрость: "Не трогай чужое, потому что получишь п*з**".

В клипе сыграли: Антон Лутюк, Дмитрий Короленко, Иоанн Максюра, Маргарита Прокопенко, Мария Ровнова, Владимир Кравец, Иван Кравец, Иван Кузовенко, Даниил Шейко, Виктория Мищенко, Анна Брагина, Елена Бородай, Татьяна Тумасянц, Татьяна Колодезна.

Напомним, Сергей Жадан первым в истории получил немецкую Премию Свободы в апреле 2022 года.