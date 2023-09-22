Здоровое питание: 10 самых полезных продуктов, которые нужно есть чаще

Если, выбирая продукты в супермаркете, вы ориентируетесь исключительно на вкус, то вам следует знать, какие продукты должны быть ежедневно в вашем рационе, чтобы сохранить крепкое здоровье.

Разнообразное питание является основой здорового и сбалансированного рациона. Потребление разных продуктов питания действительно необходимо для обеспечения нашего организма полным набором питательных веществ, необходимых которые помогают организму правильно функционировать, а также предотвращать накопление в организме токсичных веществ (консервантов, красителей, удобрений, антибиотиков в мясе), вызывающих интоксикацию и дисбалансы. Об этом пишет Vogue.

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Учитывая тот факт, что мы люди привычки и часто повторяем одно и то же меню снова и снова: салат, макароны, рис, куриная грудка и многое другое. Тем не менее, знаменитая средиземноморская диета предлагает большое разнообразие здоровых продуктов, которые могут обогатить наши блюда и на долгие годы подарить здоровье, хорошее самочувствие и постоянную энергию. Но какие выбрать среди множества знаменитых суперфудов? И какую пользу они могут принести нашему организму, в том числе и коже? Перед вами 10 самых полезных продуктов, о которых часто забывают, но именно они могут сделать ваше питание более привлекательным и вкусным, а также придать бодрости и сияния.

Красный лук

Фото: Freepik

Красный лук — это турбо-версия белого лука: помимо того, что он является концентратом витаминов и минералов, таких как витамины С, К и В12, а также кальций, магний и калий, он содержит кверцетин, антиоксидант, который помогает защитить от аллергии и сердечно-сосудистых заболеваний. Употребляйте его в сыром виде, чтобы не ухудшить свойства, например, в салатах, таких как греческий с помидорами и фетой.

Люпиновые бобы

Это бобы, которые помогают снижать пики гликемии в крови, сдерживают уровень плохого холестерина, помогают регулировать кровяное давление и укрепляют кости благодаря клетчатке, омега-3 и 6, а также содержанию минералов, таких как калий, кальций и фосфор. Это настоящий недорогой суперпродукт, который идеально подходит для перекуса между приемами пищи.

Сардины

Главный питательный элемент этой "бедной" рыбы омега-3 ненасыщенные жиры, которые повышают уровень "хорошего" холестерина и снижают уровень триглицеридов, предотвращая такие заболевания как атеросклероз. Но не только это: сардина входит в число редких продуктов, содержащих витамин D, который обычно вырабатывается только тогда, когда мы подвергаемся воздействию солнца. Если вы найдете свежую, наслаждайтесь ею в запеченном или приготовленном на гриле виде. Кстати, в Португалии сардины являются знаменитым национальным блюдом.

Батат

Фото: freepik

Сладкий картофель или батат, выращиваемый в Италии, имеет высокий уровень флавоноидов, каротиноидов, витамина С и витамина А (или ретинола) с комбинированным антиоксидантным действием, что делает его пищей, замедляющей старение. Употребляйте его, как обычный картофель, запеченный, вареный или пюре, и обязательно ешьте кожуру, которая богата питательными веществами.

Каперсы

Каперсы являются исключительным источником полифенолов и обладают антиоксидантным действием, замедляющим процессы старения клеток и кожи, стимулируют микроциркуляцию, предотвращая появление капилляров и тяжести в ногах, а также обладают мочегонным действием, предотвращая появление целлюлита. Короче говоря, это косметическая еда, которую можно добавлять повсюду.

Кресс-салат

Фото: Freepik

Богат витамином С и минералами, такими как железо, кальций, калий, фосфор и йод, это растение семейства крестоцветных, как и цветная капуста, обладает очищающими, пищеварительными и детоксикационными свойствами, борется с задержкой воды в организме и является природным антибиотиком. Кресс-салат, считающийся ароматной травой, следует есть сырым, он придает особый оттенок соусам, салатам или бутербродам.

Черная капуста

Черная капуста — это превосходный суперпродукт, настоящая бомба антиоксидантов, так как в ней содержатся флавоноиды, витамины А, С, К, Е и группы В, а также кальций, полезный для костей, цинк, поддерживающий иммунную систему, и железо, которое борется с анемией. Ешьте ее в салате, например, с нутом и авокадо, и вы получите настоящий эликсир долголетия.

Грибы

Фото: Freepik

Низкокалорийные, богатые клетчаткой и питательными веществами, такими как витамины группы B и минералы, такие как фосфор, калий и медь, грибы обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, а также поддерживают иммунную и сердечно-сосудистую системы. Освободите их от роли приправы к мясу и ризотто, сделав главными героями супов и салатов.

Пшено

Помимо того, что пшено не содержит глютена и имеет низкий гликемический индекс, оно богато белками, аминокислотами, антиоксидантами и минералами, такими как магний, кальций, фосфор и железо, которые необходимы для здоровья волос и кожи. Готовьте его, как рис, и наслаждайтесь салатом с сырыми овощами и зеленью.

Руккола

Фото: Freepik

Этот овощ с острым вкусом, который ценили еще древние римляне, низкокалориен, обладает антиоксидантными, противовоспалительными и омолаживающими свойствами, является исключительным источником витаминов и минералов и содержит эруцин, активный ингредиент, который помогает снизить высокое кровяное давление. Он превосходен не только в салатах, но и в пиццах, супах и первых блюдах.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.