Максимум пользы. Диетологи назвали лучшее время, когда можно есть фрукты

Две порции разных фруктов – минимальная суточная норма в вашем рационе. Но, оказывается, от времени употребления фруктов зависит и польза для вашего здоровья.

Мы знаем, что фрукты богаты витаминами, минералами и антиоксидантами, и регулярное их употребление может укрепить иммунитет и сделать нас здоровее. Они могут стать вкусным дополнением к ежедневному рациону, но когда же лучше всего есть фрукты, чтобы получить максимум пользы. Об этом пишет Onlymyhealth.

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Эксперты советуют есть фрукты разного цвета, поскольку каждый оттенок содержит множество полезных для здоровья компонентов. Фрукты богаты важными витаминами и минералами, они помогают снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, контролировать кровяное давление и защищать от раковых клеток.

Что есть утром?

По словам доктора Нидхи Соуни из Nutri Advice, утром вы можете есть банан, манго, арбуз, авокадо, ананас и яблоко. Многие диетологи считают, что употребление фруктов по утрам — отличный выбор и вот почему.

Повышение гидратации: такие фрукты, как арбуз и апельсины, содержат большое количество воды, что помогает начать день с гидратации.

Натуральные сахара. Фрукты содержат натуральные сахара, которые могут обеспечить быстрый заряд энергии и запустить метаболизм по утрам.

Клетчатка: клетчатка в фруктах способствует пищеварению и помогает вам чувствовать сытость, что может быть особенно полезно, если вы пытаетесь контролировать свой вес.

Витамины и минералы. Утреннее употребление гарантирует, что ваш организм получит дозу необходимых витаминов и минералов на раннем этапе, задавая здоровый тон на весь день.

Фрукты на перекус

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Помимо завтрака, фрукты станут отличным перекусом. "Диабетику следует употреблять фрукты за 1-2 часа до и после еды. Нет никаких научных доказательств того, что употребление фруктов утром — оптимальное время. Фрукты повышают уровень сахара в крови независимо от времени суток, поскольку глюкоза усваивается организмом", — сказал доктор Сони.

Сытость. Клетчатка во фруктах помогает вам чувствовать себя сытым, уменьшая соблазн перекусить менее полезными для здоровья продуктами.

Стабильная энергия. Фрукты обеспечивают стабильное высвобождение энергии благодаря содержащимся в них натуральным сахарам, что может помочь предотвратить падение энергии.

Усвоение питательных веществ. Употребление фруктов между приемами пищи может улучшить усвоение питательных веществ из других продуктов.

Меры предосторожности

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Хотя фрукты часто рекомендуется употреблять утром и в качестве перекуса, следует помнить о некоторых мерах предосторожности:

некоторые люди могут испытывать дискомфорт в пищеварении при употреблении фруктов по утрам. Если вы один из них, вы можете выбрать другое время.

фрукты — это лишь один из компонентов сбалансированной диеты. Обязательно включите в свой рацион разнообразные продукты, чтобы удовлетворить все ваши потребности в питании.

фруктовые соки могут содержать много сахара и не содержать клетчатки, которая есть в цельных фруктах. Лучше всего употреблять цельные фрукты, когда это возможно.

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В конечном счете, лучшее время для употребления фруктов зависит от ваших личных предпочтений и образа жизни. Самое главное, чтобы вы регулярно включали их в свой рацион.

Утреннее употребление фруктов и перекусы часто рекомендуются из-за их различных преимуществ, но самое главное — регулярно есть фрукты, чтобы пожинать плоды их питательной ценности. Прислушивайтесь к своему телу и выбирайте наиболее подходящее для вас время, делая фрукты восхитительной и питательной частью вашей повседневной жизни.

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Ранее Фокус писал о том, что есть низкокалорийные фрукты, которые благодаря большому содержанию клетчатки, помогают худеть.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.