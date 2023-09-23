53-летняя Клаудия Шиффер вышла на подиум Versace впервые за 5 лет

Это большое возвращение для звезды, поскольку она не появлялась на подиуме модного дома уже пять лет.

53-летняя немецкая супермодель Клаудия Шиффер появилась подиуме весеннего показа Versace 2024 года в Милане, Италия. Об этом пишет Daily Mail.

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Звезда подиумов выглядела потрясающе в мятном платье с серебристым принтом в форме ромбов и кружевными деталями.

Она дополнила ансамбль остроносыми туфлями серого цвета с бантиком спереди. Шиффер сделала легкий макияж, а волосы были распущенны.

Клаудия Шиффер Фото: Instagram @claudiaschiffer

Это большое возвращение для Клаудии, поскольку она не появлялась на подиуме Versace уже пять лет. В 2018 году она выходила на шоу вместе с Карлой Бруни, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд и Хеленой Кристенсен.

"Донателла — просто замечательный, сердечный, нежный, искренний, приятный человек, которому действительно не все равно, — сказал Шиффер Vogue. — Как будто ты попадаешь в теплые объятия семьи Версаче. Я всегда этого очень жду. Это больше, чем просто показ мод и рекламная кампания. Это нечто большее".

Напомним, ранее супермодель показывала очаровательный особняк возле Лондона, в котором она живет вместе со своей семьей.

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