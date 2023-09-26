Идеально на ужин: 10 продуктов, которые нужно есть вечером, чтобы хорошо спать

Часто плохой сон, сложности с засыпанием и бесконечные пробуждения среди ночи связаны с продуктами, которые вы съели на удин или перед сном. Это можно исправить, выбирая продукты, которые помогут спокойно спать всю ночь.

Специалисты рекомендуют глубокий и восстанавливающий сон продолжительностью 7-8 часов, так как это является не только основой здоровой жизни, но и косметической процедурой, которая может конкурировать с лучшими средствами по уходу за кожей. Но, увы, существуют различные факторы, которые способствуют беспокойной ночи. Прежде всего, тревога и стресс, но есть и другие, например, питание: жареная пища, съеденная на ужин, или избыток кофеина. Существуют 10 продуктов, богатых мелатонином и триптофаном, которые нужно есть вечером, чтобы хорошо спать. Об этом пишет Vogue.

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Добавление в свой вечерний рацион продуктов, богатых мелатонином и триптофаном может помочь нам получить более продолжительный, непрерывный и спокойный сон.

Молоко

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Стакан теплого молока перед сном, возможно, является старым бабушкиным средством, но его эффективность подтверждена наукой. Фактически, молоко и молочные продукты содержат волшебный дуэт триптофана и мелатонина. Побалуйте себя йогуртом или стаканом кефира перед сном, и вы также получите пользу от пробиотиков, способствующих здоровью кишечника.

Овсянка

Не оставляйте овсянку только для завтрака. Овес содержит как триптофан, так и мелатонин. Съешьте небольшую порцию этой волшебной каши за час до сна, возможно, с добавлением банана, богатого триптофаном, магнием и калием, которые способствуют расслаблению, и вы получите рецепт, способствующий сну.

Вишневый сок

Терпкий вишневый сок не только обладает противовоспалительными свойствами, но и содержит, пусть и в умеренных дозах, и триптофан, и мелатонин, а также магний, который расслабляет. Смешайте его с йогуртом или выпейте стакан перед сном.

Грибы

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Эти необычные организмы (технически грибы не являются овощами) являются настоящими суперпродуктами: среди других потрясающих питательных веществ. Они содержат триптофан и мелатонин, что ставит их в выигрышное положение при выборе продуктов для вечернего употребления. Готовьте различные грибные блюда или супы вместе с крупами, богатыми мелатонином, такими как коричневый рис, или триптофаном, такими как полба и просо.

Рис

Исследование, опубликованное Национальной медицинской библиотекой, пришло к выводу, что люди, которые потребляют пищу, богатую рисом, имеют лучшее качество сна. Рис, особенно цельнозерновой, также является заметным источником триптофана и мелатонина. Сделайте его главной звездой вашего ужина, добавив в бульоне или в ризотто.

Курица и индейка

Птица очень богата триптофаном. Куриная грудка содержит очень высокий уровень триптофана. Приготовьте ее вечером любимым способом и добавьте в качестве гарнира разнообразные овощи, чтобы улучшить сон и запастись антиоксидантами.

Яйца

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Яйца, богатые белками, аминокислотами и жизненно важными витаминами, такими как витамин D, содержат как триптофан, так и мелатонин. Включайте их в ужин, готовьте всмятку или приготовьте из них омлет с грибами, наполнив таким образом свою тарелку активными ингредиентами, способствующими ночному отдыху.

Семены тыквы и чиа

Посыпание наших блюд семечками не только повышает их вкус, но и пищевую ценность. Семечки — источник питательных веществ, таких как витамины группы В и омега-3, а еще они содержат триптофан. Среди самых богатых этой аминокислотой — семена тыквы, которые можно добавлять в супы и салаты, и семена чиа, которые можно использовать для приготовления десертов или для обогащения каш и йогуртов.

Тофу

Вы вегетарианец или веган? Не волнуйтесь, даже растительные продукты могут обеспечить достаточные дозы триптофана. Тофу – это универсальный продукт, который можно использовать в греческих салатах вместо феты или есть в виде яичницы. Или эдамаме, вареные и соленые соевые бобы, которыми можно перекусить в японском ресторане.

Виноград и ягоды годжи

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Виноград, особенно красный, относится к числу фруктов, содержащих мелатонин. Попробуйте положить виноград в морозилку, чтобы он получился как мини-мороженое, и ешьте его как полезный десерт. Ягоды годжи также являются действительным источником мелатонина: добавьте их в вечерний йогурт или кашу, чтобы получить антиоксидантный эффект и улучшить свой сон.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.