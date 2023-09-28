Диета долголетия: какие продукты нужно есть на завтрак, чтобы не стареть

Эксперт по долголетию дал три действенных совета по приготовлению здорового завтрака с омолаживающим эффектом.

Вальтер Лонго — профессор геронтологии и директор Института долголетия Университета Южной Калифорнии разработал диету долголетия, которая, по его словам, представляет собой сочетание "веганской и рыбной диеты". Диета долголетия богата бобовыми, цельнозерновыми продуктами, орехами и семенами и содержит относительно мало белка. Принципы диеты основаны на собственных исследованиях Лонго, посвященных группам населения по всему миру, которые живут особенно долго. Об этом пишет Insider.

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Лонго также поощряет интервальное голодание и большое количество прогулок на свежем воздухе, чтобы имитировать привычки долгожителей. Также эксперт по долголетию дал советы по приготовлению завтраков, которые помогут увеличить продолжительность жизни.

Завтрак должен состоять их нескольких групп продуктов

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Прежде всего, "тебе нужно позавтракать", — говорит Лонго. Здоровый завтрак при диете долголетия может содержать цельнозерновые продукты, орехи и фрукты. Сам Лонго любит цельнозерновой хлеб из Италии, с ореховой пастой, содержащей миндаль и какао, а также яблоко.

Миндальное масло является одним из самых полезных для здоровья среди ореховых масел, так как в нем содержится витамины и минералы: витамин Е, магний и кальций. Но есть нюанс. Это масло полезно, только если оно не содержит добавленного сахара.

Вы должны есть то, что вам нравится

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Вы не должны заставлять себя есть продукты, которые вам не нравятся, только потому, что они вам полезны. Лонго считает, что все, что вы едите, должно "быть версией того, что вам нравится, исходя из общих правил" диеты долголетия, а не обязательно то, что ест кто-то другой.

Отличным вариантом может быть печенье с инжиром, орехами и кукурузной мукой или запеченная овсянка с фруктами и орехами.

Диетолог Даниэль Смит утверждает, что нет смысла заставлять себя есть что-то, если это не приносит вам хорошего удовлетворения и хорошего самочувствия, поскольку это затруднит переход на здоровое питание в течение длительного времени.

Не бойтесь экспериментировать

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Не бойтесь вносить изменения в рацион питания, чтобы получить больше питательных веществ в завтраке.

Например, Лонго заваривает утренний чай из двух чайных пакетиков: зеленого и черного. Это потому, что "зеленый чай не так вкусен, как черный", — сказал он, но он все равно может воспользоваться питательной ценностью зеленого чая.

Зеленый чай связан с улучшением работы мозга и здоровья сердца, снижением уровня холестерина, улучшением прочности костей и даже омолаживающим действием на кожу.

Напомним, эти 8 привычных овощей диетологи не рекомендуют есть на завтрак.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.