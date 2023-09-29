В шляпе с вуалью до пола: Кейт Бекинсейл в эффектном образе отправилась на Balmain's Zodiac Ball

Знаменитость привлекла к себе всеобщее внимание очередным эффектным образом.

50-летняя британская актриса Кейт Бекинсейл присоединилась к звездам на Balmain's Zodiac Ball, которое проходило в поместье Гудини на Голливудских холмах в Лос-Анджелесе и было организовано Balmain. Об этом пишет Daily Mail.

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Кейт, казалось, обыгрывала тему "небесного сюрреализма" с помощью своего наряда. Перед камерами актриса предстала в откровенном и эффектном образе.

Бекинсейл подчеркнула свою фигуру в блестящем кремовом боди с глубоким декольте, но настоящей изюминкой ансамбля стала ее огромная шляпа и длинная вуаль с кружевными деталями, которая доходила до пола. Она также подобрала к наряду золотистые босоножки на огромной платформе, золотые серьги и несколько колец.

На мероприятии также присутствовали почетный председатель Брук Берк, Тара Рид, бывший муж Бритни Спирс Сэм Асгари и отец Джиджи и Беллы Хадид — Мохамед Хадид.

Напомним, Кейт Бекинсейл показала вторую татуировку, которую сделала в честь своего покойного кота Клайва. Ее любимый питомец скончался в июне. И всего несколько недель назад она продемонстрировала свою первую татуировку в его память.

Также Фокус писал, что Кейт Бекинсейл в прозрачном платье и золотом купальнике посетила мероприятие в Венеции.