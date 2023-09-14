Кейт Бекинсейл демонстрирует свою фигуру в прозрачном блестящем платье (фото, видео)

Актриса превосходно выглядит в свои годы и часто примеряет откровенные наряды.

Related video

50-летняя британская актриса Кейт Бекинсейл продемонстрировала свою фигуру в прозрачном наряде. В своих сторис в Instagram знаменитость опубликовала клип, на котором показала танцевальные движения со своей подругой.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Звезда предстала в клипе в прозрачном платье, украшенном блестящими цветочными аппликациями по всей поверхности. Под сексуальным нарядом Кейт предпочла быть без бюстгальтера, прикрыв только нижнюю часть нежно-голубыми стрингами.

В дополнение к своему ансамблю актриса выбрала туфли на высоком прозрачном каблуке и платформе. Хотя они казались достаточно трудными для ходьбы, Кейт продемонстрировала впечатляющие способности к балансированию, танцуя в гостиничном номере с подругой Габриэлой Морпет.

Напомним, Кейт Бекинсейл показала вторую татуировку, которую сделала в честь своего покойного кота Клайва. Ее любимый питомец скончался в июне. И всего несколько недель назад она продемонстрировала свою первую татуировку в его память.

Также Фокус писал, что Кейт Бекинсейл в прозрачном платье и золотом купальнике посетила мероприятие в Венеции.