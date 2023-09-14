Кейт Бекінсейл демонструє свою фігуру в прозорій блискучій сукні (фото, відео)

Акторка має чудовий вигляд у свої роки і часто приміряє відверте вбрання.

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50-річна британська акторка Кейт Бекінсейл продемонструвала свою фігуру в прозорому вбранні. У своїх сторіс в Instagram знаменитість опублікувала кліп, на якому показала танцювальні рухи зі своєю подругою.

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Зірка постала в кліпі в прозорій сукні, прикрашеній блискучими квітковими аплікаціями по всій поверхні. Під сексуальним вбранням Кейт вважала за краще бути без бюстгальтера, прикривши тільки нижню частину ніжно-блакитними стрингами.

На додаток до свого ансамблю акторка обрала туфлі на високих прозорих підборах та платформі. Хоча вони здавалися досить важкими для ходьби, Кейт продемонструвала вражаючі здібності до балансування, танцюючи в готельному номері з подругою Габріелою Морпет.

Нагадаємо, Кейт Бекінсейл показала друге татуювання, яке зробила на честь свого покійного кота Клайва. Її улюблений вихованець помер у червні. І лише кілька тижнів тому вона продемонструвала своє перше татуювання на його пам'ять.

Також Фокус писав, що Кейт Бекінсейл у прозорій сукні та золотому купальнику відвідала захід у Венеції.