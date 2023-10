Топ-7 ключевых продуктов, которые помогут быстро избавиться от жира на животе

Стройная фигура на 70% зависит именно от питания, поэтому, если хотите иметь плоский подтянутый животик, включите эти 7 суперпродуктов в свой рацион.

Суперпродукты полны питательных веществ, таких как витамины, минералы, антиоксиданты, клетчатка и полезные для сердца жиры. Поэтому, еда, которую относят к категории "супер", действительно приносит неоспоримую пользу вашему здоровью. Диетологи назвали лучшие продукты, которые помогут вам похудеть и получить плоский живот. Об этом пишет Eat This, Not That.

Авокадо

Список лучших суперпродуктов для плоского живота начинается с любимого многими продукта – авокадо. "Авокадо — мой любимый суперпродукт, и не только потому, что это буквально маленькие зеленые комочки радости, в которых заключено все питательное, но и потому, что они такие сливочные, сытные и вкусные", — говорит доктор медицинских наук Лаура Бурак.

Авокадо предлагает идеальное сочетание клетчатки и полезных жиров, делающее любую еду более сытной. В конечном итоге это поможет справиться с чувством голода и избежать нездоровых перекусов. "Авокадо — это источник питательных веществ, он, естественно, богат антиоксидантами, клетчаткой и полезными для сердца жирами, которые помогут вам чувствовать себя сытыми и счастливыми", — добавляет Бурак.

Оливковое масло

Как и авокадо, оливковое масло является отличным источником мононенасыщенных полезных для сердца жиров, которые помогут улучшить вкус домашней еды. "Это основной продукт средиземноморской диеты, и его десятилетиями изучали как ключевой ингредиент, способствующий долголетию в "голубых зонах" или регионах мира, где люди живут дольше всех", — говорит эксперт. Кроме того, согласно исследованиям, потребление оливкового масла первого отжима связано с улучшением кровяного давления и уменьшением количества жира в организме.

Семена чиа

Семена чиа — еще один фаворит, по словам Лауры Бурак, "потому что они буквально расширяются в животе, когда сливаются с жидкостью, и помогают вам чувствовать себя более сытыми". Семена чиа содержат много клетчатки, которую Бурак называет "двойным ударом, убивающим голод". Для справки: по данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), одна унция сушеных семян чиа содержит почти 10 граммов клетчатки, а 100 граммов содержат 34 грамма клетчатки.

Ягоды

"Ягоды — отличный питательный продукт, поскольку они содержат даже больше клетчатки, чем другие фрукты, благодаря съедобным семенам", — говорит Бурак. "Клетчатка помогает замедлить пищеварение и сохранить чувство сытости, что способствует снижению веса".

Диетолог Лиза Янг особо отмечает чернику, поскольку она полна антиоксидантов, клетчатки и витаминов. Черника является отличным дополнением к вашему рациону, не добавляя при этом к рациону массу дополнительных калорий. "Высокое содержание клетчатки в чернике способствует насыщению, тем самым уменьшая переедание и способствуя снижению веса", — говорит Янг. "Это помогает пищеварению, способствует здоровью кишечника и ускоряет обмен веществ".

Лосось

Лосось богат белком и помогает вам справиться с голодом и тягой к нему. Согласно исследованиям, употребление лосося может помочь уменьшить воспаление, а хроническое воспаление связано с увеличением веса. Янг подчеркивает это ключевое преимущество: "Лосось является отличным источником жиров омега-3, которые помогают уменьшить воспаление и улучшить здоровье сердца. Он содержит необходимые витамины и минералы, включая селен, витамин B, витамин D и калий".

Йогурт

"Йогурт богат кальцием, калием и витамином B", — объясняет Янг. "Содержание кальция играет роль в регуляции энергетического обмена, что может способствовать снижению веса. Йогурт также содержит пробиотики, которые способствуют здоровью кишечника и пищеварения, а также играют роль в регулировании аппетита".

Шпинат

Этот список лучших суперпродуктов для плоского живота завершается листовой зеленью. "Как и большинство овощей, зелень обеспечивает массу питательных веществ при минимальном количестве калорий", — говорит Бурак.

Шпинат — богатая питательными веществами листовая зелень, которая не содержит большого количества калорий. "Он богат клетчаткой, которая способствует насыщению и уменьшению голода, что полезно для контроля веса. Он содержит необходимые витамины и минералы, включая железо, магний, витамин А, витамин С и витамин К", — отмечает Янг.

Вы можете легко добавить шпинат в утренний омлет, приготовить салат из свежего шпината с клубникой и грецкими орехами или добавить его в свежий смузи или сытный овощной суп.

