Стильно и эффектно: 6 простых и элегантных осенних образов с джинсами

Минимум вещей, подобранных правильно, сделают каждый день осени 2023 комфортным и стильным.

Джинсы – одна из главных базовых вещей в гардеробе практически каждой женщины. Этот предмет настолько универсален, что позволяет создавать множество образов, начиная от повседневного и заканчивая деловым. Именно поэтому экономить на хороших джинсах не стоит, ведь повседневный и классический, простой и универсальный, настоящий синий деним снова и снова доказывает, что он никуда не денется. Как сочетать джинсы, чтобы получить простые и стильные образы, рассказали на сайте Who What Wear. Среди рекомендованных ансамблей каждая модница найдет что-то свое.

Твидовый жакет, свободные джинсы и балетки

Твид – это очень осенний материал: комфортный, элегантный и в то же время теплый. В сочетании с балетками и непринужденными джинсами этот наряд выглядит совершенно по-парижски.

Твид и джинсы – вневременная классика Фото: @CHIARASATELIER

Блейзер, джинсы и ботильоны

Если вы куда-то спешите, но в то же время не хотите выглядеть как попало, блейзер, любимые джинсы и ботильоны – быстрый и стильный асамбль. Под блейзер можно надеть майку, футболку или тонкую водолазку в зависимости от погоды и места.

Такой образ идеален в прохладную погоду Фото: @OLIVIAMARCUS

Свободный джемпер, джинсы прямого кроя и сабо

Трикотаж с напуском нейтральных оттенков — самый популярный предмет гардероба в это время года. Темно-синий цвет всегда кажется дорогим, как и мюли с острым носком.

Свободный свитер и джинсы – отличный выбор для прогулки в теплый день Фото: @ANOUKYVE

Светло-коричневое пальто, джинсы со средней талией и сапоги до колена

Пальто цвета кемел остается в моде из года в год, но осенью 2023 году лучше всего носить его с джинсами, заправленными в сапоги до колен. Это – вневременной образ, тонко отсылающий к тенденциям сезона.

Пальто цвета кемел – однозначный фаворит сезона Фото: @SYLVIEMUS

Белая блузка, джинсы клеш и туфли на каблуке с открытой пяткой

Будь то лето или осень, сочетание джинсов и красивого топа никогда не подведет. Луше подобрать к ним туфли с низкой пяткой. Они особенно хорошо смотрятся с расклешенным денимом.

Блуза и джинсы – тот случай, когда выглядеть не на стиле просто невозможно Фото: @JULIESFI

Пальто-шарф, потертые черные джинсы и ботинки на каблуке

Пальто-шарф возвращается еще на одну осень. Лучше придерживаться монохромной палитры и выбирать потертый черный деним, который всегда выглядит более формальным, чем синий.

Палто-шарф возвращается в моду

Ранее Фокус писал, какие джинсы будут в моде осенью 2023.