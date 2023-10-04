Принцесса Евгения поддержала свою сестру принцессу Беатрис на публике (фото)

У дочерей Сары Фергюсон и принца Эндрю самая теплая связь.

Принцесса Евгения заявила, что очень гордилась своей сестрой, после последнего заявления Беатрис о дислексическом мышлении, сообщает Hello Magazine.

Принцесса Беатрис появилась в подкасте Made By Dyslexia, где рассказала о том, как дислексия дает ей возможность использовать свой собственный образ творческого мышления, известный как "дислексическое мышление".

Рядом с клипом Беатрис в подкасте Евгения написала: "Так горжусь тобой, Беаби… Послушай подкаст @madebydyslexia "Уроки дислексического мышления. Удивительная работа, повышающая осведомленность о том, что значит быть мыслящим дислексиком, путем обмена собственным опытом. Ваше мышление превратило вас в невероятного человека, которым вы являетесь, и вдохновляет меня каждый день".

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​​Беатрис переосмыслила идею диагноза дислексии как нечто негативное, объяснив, что она считает это привилегией, поскольку это позволяет ей думать по-другому.

Она также рассказала, что у ее мужа Эдоардо Мапелли Моцци дислексия, и поделилась тем, как пара будет воспитывать своих детей, если у них тоже будет дислексия.

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Принцесса Беатрис рассказала ведущей подкаста Кэти Григгс: "Как два человека, страдающих дислексией, мы как родители будем выяснять, есть ли у наших детей дислексия или нет, и как лучше всего их поддержать".

У пары есть общая двухлетняя дочь Сиенна , а Беатрис также является любящей мачехой шестилетнего сына Эдо Вольфи.

О своем муже с дислексическим мышлением Беатрис рассказала: "Он чрезвычайно творческий человек, невероятный дизайнер и застройщик. Он может очень красиво видеть концепции и пространство, и я думаю, что это также подтолкнуло его к тому, чтобы стать предпринимателем".

Что такое дислексия?

Дислексия — избирательное нарушение способности к овладению навыками письма и чтения при сохранении общей способности к обучению. Исторически сложилось, что в большинстве европейских стран в понятие "дислексия" включают все проблемы, связанные с письменной речью:

проблемы с овладением навыка чтения;

проблемы с овладением навыка письма;

проблемы с грамотностью;

проблемы с овладением арифметикой;

проблемы, связанные с нарушением моторики и координации;

проблемы с поддержанием внимания.

Напомним, 15 сентября сообщалось, что принцесса Беатрис в сопровождении мужа появилась на Vogue World 2023.