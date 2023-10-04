Режиссер второй части "Джокера" показал новый постер с Хоакином Фениксом (фото)

Премьера фильма запланирована на 4 октября 2024 года.

Режиссер Тодд Филлипс представил на странице в соцсети новый постер к своему фильму "Джокер: Безумие на двоих", на котором исполнитель главной роли Хоакин Феникс стоит в одиночестве в дождливом Готэм-сити, подняв лицо вверх и закрыв глаза. Справа и слева от него раскрытые зонты, причем два зонта очень похожи на украинский флаг – голубой и желтый.

"Спасибо за все сообщения. Четыре года назад мы здорово повеселились. Много прекрасных воспоминаний. Еще не все", – подписал публикацию режиссер.

В июле 2022 года Филлипс сообщил о работе над сиквелом, а уже в апреле 2023 особо нетерпеливым поклонникам рассказал о завершении съемок.

Как ясно из постера, Хоакин Феникс вновь сыграет главного героя в предстоящем продолжении, а актриса и поп-звезда Леди Гага убедительно воплотила на экране его сообщницу Харли Квинн.

Зази Битц и Брендан Глисон также играют ключевые роли в режиссуре Тодда Филлипса, а Хильдур Гуднадоттир написала музыку к продолжению американского психологического триллера.

Вторая часть картины музыкальная. Она будет представлять собой рассказ с двух точек зрения – Джокера и Харли Квинн. Сюжет строится вокруг класса музыкальной терапии в лечебнице Аркхем.

Премьера фильма "Джокер: Безумие на двоих" намечена на 4 октября 2024 года.

Ранее Фокус писал, как выглядит Леди Гага в роли Харли Квин.