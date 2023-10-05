"Абсолютно подлая атака": Галич из O.Torvald почтил память жертв атаки по Грозе (видео)

Во время концерта певец назвал подобную атаку по гражданскому объекту бесчеловечным поступком и пожелал, чтобы "они каждый день чувствовали эту боль, которую чувствую семьи погибших парней".

5 октября 2023 года войдет в историю российско-украинской войны как день одного из самых массовых военных и кровавых преступлений российской армии против мирного населения, заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. В магазин-кафе в селе Гроза Купянского района Харьковской области, где проходили поминки по погибшему воину, прилетела вражеская ракета, которая убила свыше 50 человек. Украинский музыкант Женя Галич, лидер рок-группы O.Torvald, прокомментировал трагедию на концерте в Киеве.

"Абсолютно подлая атака пид***сов на гражданское население в то время, когда хоронили и поминали побратима… Я не верю в это, что они могут это делать. Это нечеловеческие поступки, это неправильно. И насколько бы гуманным я не был, но я хочу, чтобы они каждый день чувствовали эту боль, которую чувствую семьи погибших парней. Я очень хочу, чтобы перед следующим треком мы почтили минутой молчания всех погибших побратимов, всех погибших людей, которые отдали свою жизнь за наше с вами будущее, за нашу независимую Украину", – сказал Галич, и весь зал затих, почтя память погибших.

В магазине-кафе на момент трагедии, в около 13.25, находилось около 60 жителей, которые поминали односельчанина. К настоящему времени обнаружили 51 погибшего, в том числе восьмилетнего мальчика и шесть раненых.

Некоторые тела в настолько ужасном состоянии, что опознавать их будут по ДНК.

Глава МВД Игорь Клименко заявил, что в результате удара погиб практически каждый 10 житель села. В прокуратуре не исключают умышленного наведения ракеты на заведение. Соответствующую информацию, как заявил представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, россиянам могли передать. В то же время он пояснил, что логика россиян вообще непонятна, поскольку только гражданские были в кафе.

Ранее Фокус писал, что удар наносился не обычной боевой ракетой.