Барбра Стрейзанд рассказала, почему никогда не позволяла никому рисовать себе стрелки

Одна из самых успешных женщин в мировом шоу-бизнесе Барбра Стрейзанд выпустила книгу меуаров, где откровенно рассказала о своем непростом пути к славе.

81-летняя американская певица и актриса, обладательница двух "Оскаров" Барбра Стрейзанд стала героиней ноябрьского номера журнала Vanity Fair. 7 ноября вышли мемуары звезды под названием "Меня зовут Барбра", где она честно рассказала о своем пути к успеху. Поэтому неудивительно, что на обложке издания она – в молодые годы. Черно-белое фото, сделанное Ричардом Аведоном, показывает Барбру такой, какой ее помнят миллионы поклонников на заре ее карьеры.

В книге Барбра рассказала немало моментов, о которых ее фанаты не догадывались. Например, свои знаменитые стрелки она всегда рисовала сама, начиная от выступлений в ночных клубах, когда ей было 18 лет, до главных фильмов. Сначала потому, что больше некому было это сделать, а потом потому, что никто не мог сделать лучше.

"Меня зовут Барбра" — это 992 страницы поразительной честности и самоанализа, невозмутимые отступления в скобках (включая небольшой отрывок о том, как сильно она любит ходить к дантисту), энциклопедические воспоминания о сценических нарядах и тщательный анализ ее фильмов, многие из которых она пересмотрела впервые за десятилетия. Есть пугающая история, которую она никогда раньше не рассказывала, о происхождении ее легендарного страха перед сценой.

Полторы страницы мемуаров посвящены "эффекту Стрейзанд". Это термин, обозначающий, что попытки свести к минимуму историю могут иметь неприятные последствия, порождая экспоненциально больше интереса СМИ. Он появился после судебного иска, который актриса подала против человека, опубликовавшего местонахождение ее дома.

"Когда я впервые услышала этот термин, я наивно подумала: "Это эффект моей музыки?" Мало же я знаю", – отреагировала звезда на новый термин. Она пишет, что не собиралась удалять фотографию своего дома, просто не хотела, чтобы ее имя было опубликовано на ней из соображений безопасности.

В 1984 году Джеки Онассис, тогда редактор Doubleday, предложила Стрейзанд написать мемуары, но актриса отклонила предложение.

"Честно говоря, я думала, что в 42 года я слишком молода, и у меня еще много работы впереди", – призналсь Стрейзанд. Тем не менее, она начала делать записи, а в 1999 году начала вести дневник от руки.

"Я так и не научилась печатать", — говорит она, что является актом неповиновения ее матери, которая хотела, чтобы она сделала карьеру в школьной администрации, чтобы у нее были летние каникулы. Вместо этого Стрейзанд отрастила ногти, исключив возможность секретарской работы.

Потери и настойчивость были двумя двигателями карьеры Стрейзанд. Ее отец умер, когда ей было 15 месяцев, а матери, у которой был красивый голос, но которая никогда не занималась пением профессионально, было невозможно угодить. С отчимом у нее были очень плохие отношения, поэтому она искала себя и свое предназначение, чтобы уйти из дома и стать самостоятельной. В 13 лет Барбара поняла, что хочет стать знаменитой актрисой, но о музыке не думала.

"Никто в старшей школе не был особенно впечатлен моим голосом, и я тоже", – пишет актриса.

После окончания учебы в школе она выполняла черную работу, чтобы платить за обучение актерскому мастерству. В успех девушки никто не верил, учитывая, что особой красотой она не отличалась: у нее был большой нос и косоглазие. Однако у судьбы на нее были свое планы. Пение дало ей первый большой прорыв. В частности, песня "A Sleepin’ Bee", которую она пела на конкурсе талантов. Она выиграла его, открыв путь к своему первому профессиональному двухнедельному контракту в клубе на Восьмой улице под названием Bon Soir. Ей тода исполнилось 18.

Барбра со своим сыном Джейсоном Гулдом, которого она после развода отдала в интернат

За свою карьеру, которая длится уже почти семь десятилетий, она пересекалась практически со всеми мировыми знаменитостями: от принцессы Маргарет до принца Чарльза. Барбра пела для главнокомандующих Демократической партии вплоть до Джона Ф. Кеннеди, встречалась с Пьером Трюдо, ее любовниками были голливудские звезды Райан О’Нил и Дон Джонсон, а нобелевский лауреат Боб Дилан однажды написал ей письмо, в котором назвал своей любимой звездой.

Ранее Фокус писал, что Барбра Стрейзанд, у которой есть украинские корни, рассказала, как она познакомилась с мужем.