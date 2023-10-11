Кейт Миддлтон с сестрой имеют двойной повод для празднования: о чем речь

Королевская персона может встретиться с младшей сестрой Пиппой в октябре 2023 года.

Кейт Миддлтон и ее сестра Пиппа имеют двойной повод для празднования в октябре 2023 года. Об этом пишет Hello Magazine.

Племяннику Кейт, Артуру, который является старшим ребенком Пиппы и ее мужа Джеймса Мэттьюза, в воскресенье, 15 октября, исполняется пять лет. Поэтому вероятно, что Кейт, принц Уильям и их дети, принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи, встретятся с Пиппой и ее семьей, чтобы лично поздравить октябрьского именинника.

Это также период начала каникул для Джорджа, Шарлотты и Луи, поскольку в пятницу на этой же неделе школа Ламбрук заканчивает свой двухнедельный октябрьский семестр, поэтому семейный праздник дня рождения станет отличным способом начать школьные каникулы детям Уэльских.

Кейт и Пиппа, между которыми разница в возрасте всего 21 месяц, очень близки и остаются такими даже после того, как члены королевской семьи покинули Лондон. Ранее они были соседями, когда Уильям и Кейт жили в Кенсингтонском дворце, а Пиппа и Джеймс владели особняком стоимостью 22,5 миллиона фунтов стерлингов в Челси, на западе Лондона.

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Пиппа Миддлтон Фото: Getty

Кроме почти пятилетнего Артура, Пиппа и ее муж Джеймс Мэттьюз воспитывают годовалую дочь Грейс. Пара поженилась в 2017 году.

Пиппа Миддлтон с мужем Фото: Getty Images

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