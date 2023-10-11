5 овощей, которые не нужно чистить, чтобы не потерять их полезные свойства

Есть фрукты, которые мы едим вместе с кожурой и никогда не чистим, а есть и овощи, которые следует есть с кожурой. В противном случае вы потеряете их преимущества.

Кожура овощей часто содержит антиоксиданты, клетчатку и другие необходимые питательные вещества. Но многие из них мы чистим, даже не задумываясь об этом. Однако овощи без кожуры могут лишиться общей питательной ценности. Перед вами пять самых распространенных овощей. Которые полезнее употреблять вместе с кожурой. Об этом пишет Health Shots.

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Овощи являются неотъемлемой частью здорового питания, поскольку они богаты питательными веществами, необходимыми для питания организма и поддержания вашего здоровья. А кожура некоторых овощей содержит массу необходимых питательных веществ. Следовательно, диетолог Дивья Гопал рассказывает о том, почему полезно употреблять в пищу овощи с кожурой.

Картофель

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Картофель является основным продуктом многих кухонь мира, а его кожица — богатый источник клетчатки, витаминов и минералов. Кожура картофеля содержит больше калия, чем мякоть, что важно для здоровья сердца и работы мышц. На самом деле, кожура также богата железом, которое помогает поддерживать функцию эритроцитов. Следовательно, если оставить кожуру на картофеле, это не только придаст ему восхитительную текстуру, но и повысит питательную ценность. Перед приготовлением обязательно потрите картофелины щеточкой, чтобы как следует удалить всю грязь.

Морковь

Фото: Freepik

Кожица моркови абсолютно безопасна для употребления в пищу и даже полезна. Гопал говорит: "Она тонкая, съедобная и наполненная несколькими питательными веществами, включая антиоксиданты, витамин С, В3, пищевые волокна и фитонутриенты". Эти питательные вещества известны своими иммуностимулирующими свойствами и ролью в поддержании здоровой кожи и зрения. Содержание бета-каротина, придающего моркови яркий оранжевый цвет, способствует улучшению пищеварения и общего самочувствия.

Огурцы

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Да, огурец тоже следует есть с кожурой. Кожура огурца богата клетчаткой, витаминами и минералами, включая витамин К, необходимый для свертывания крови и здоровья костей. "Это также источник кремнезема, соединения, которое поддерживает здоровье кожи, волос и ногтей. Добавляйте кожуру огурца в свои салаты или закуски, чтобы получить дополнительную питательную ценность и избежать обезвоживания", — говорит Гопал.

Баклажаны

Фото: Freepik

Кожица баклажанов является богатым источником мощного антиоксиданта насунина, который помогает защитить клетки мозга от окислительного стресса. Он также содержит пищевые волокна, которые помогают пищеварению и дают ощущение сытости. При приготовлении таких блюд, как баклажаны с пармезаном или баклажаны на гриле, сохраняйте кожуру неповрежденной, чтобы получить максимальную пользу для здоровья.

Кабачки

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И мякоть, и кожура кабачков обладают множеством преимуществ для здоровья, среди которых улучшение пищеварения, улучшение настроения и укрепление костей. Их кожура — фантастический источник пищевых волокон, витамина С и калия. Кожица также придает приятную текстуру различным блюдам. Независимо от того, жарите ли вы кабачки на гриле или запекаете их, оставление кожицы — отличный способ повысить их пищевую ценность.

Итак, теперь вы знаете, какие овощи ни в коем случае нельзя чистить. Но обязательно перед употреблением в пищу этих овощей, тщательно вымойте их, чтобы удалить грязь и пестициды!

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.