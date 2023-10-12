Диетологи назвали овощ, в котором больше витамина С, чем в цитрусовых

Этот знакомый всем овощ содержит больше витамина С, чем цитрусовые. Он способствует укреплению иммунитета, полезен для кожи, волос и помогает контролировать вес.

Перец сытный, содержит мало калорий и много витамина С. Когда мы говорим о продуктах, богатых витамином С, то обычно имеем в виду цитрусовые. Оказывается перец, особенно красный, в изобилии содержит клетчатку, кальций и калий, а количество витамина С в нем в три-пять раз выше, чем в апельсинах и других цитрусовых. Об этом пишет Vogue.

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Если присутствие витамина С в перце имеет ряд преимуществ для кожи и волос, то высокое содержание воды и клетчатки, делает этот "фрукт" (да, потому что технически перец — это фрукт, а не овощ) низкокалорийным и помогающим контролировать вес. Неудивительно, что многие диетологи рекомендуют включать его в свой рацион тем, кто хочет похудеть.

Польза перца

Фото: Freepik

Известно, что витамин С укрепляет иммунную систему и обладает сильным антиоксидантным действием, благодаря чему эффективно борется со свободными радикалами, которые ответственны за старение. Меньше говорят о его преимуществах, когда речь идет об уходе за кожей и волосами. Рози Фернандес, эксперт по уходу за волосами, напоминает, что витамин С важен для производства коллагена, "необходимого для здоровья кожи и волос". Доктор Оливье Куртен-Кларанс цитирует исследование, опубликованное в Американском журнале клинического питания, согласно которому женщины, потребляющие значительное количество витамина С, имеют на коже гораздо меньше морщин. И помните, что именно употребление не менее 5 порций свежих фруктов и овощей в день обеспечивает организм необходимым количеством витамина С.

Ешьте перец на ужин

Фото: Freepik

Пищевые качества перца сочетаются с разнообразием способов его включения в рацион, хотя все же предпочтительнее употреблять его в сыром или приготовленном при очень низкой температуре виде, поскольку тепло разрушает витамин С.

Диетологи рекомендуют включать перец в свой рацион в разнообразных блюдах и закусках.

Попробуйте перцы с рисовой пастой, фасолью, луком, морковью и спаржей — блюдо с противовоспалительными свойствами.

Начинка из овощей с соусом из белых грибов и коричневым рисом басмати.

В сэндвиче из цельнозернового хлеба со скумбрией.

Сырой в овощном салате, с макаронами или киноа .

Используйте их для приготовления гаспачо.

Фото: Freepik

В идеале всегда отдавать предпочтение свежим овощам и фруктам и употреблять их в сыром виде, но диетолог Лаура Парада не исключает использования консервированного перца: "Это хороший вариант, если у нас нет свежих продуктов", — говорит она. "Однако нужно иметь в виду, что в этом случае перец необходимо хорошо промыть и очистить от жидкости, в которой он хранится. Кроме того, количество соли, содержащееся в консервированном перце, должно быть уменьшено максимально".

Напомним, 7 способов обнаружить и предотвратить дефицит витамина С.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.