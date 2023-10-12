Экстравагантные ароматы для Шарлен и классика для Меган Маркл: любимые духи королев и принцесс.

Ни один модный образ не может быть завершенным без особенного аромата. И члены королевских семей очень тщательно подбирают духи, которыми пользуются на протяжении многих лет.

"Никакая элегантность невозможна без духов. Это невидимый, незабываемый и неповторимый аксессуар", — говорила Коко Шанель.

Члены королевской семьи, кажется, с этим согласны, выбирая ароматы от ведущих производителей, чтобы завершить свой индивидуальный образ.

Большинство из них придерживаются средней цены в 100–120 фунтов стерлингов за элитные духи, такие как Chanel № 5.

Но, обычно бережливая принцесса Анна обладает удивительно дорогим вкусом. Какие ароматы предпочитают королевы и принцессы, пишет Daily Mail.

Кейт Миддлтон

Одеколон Jo Malone Orange Blossom — £118 за 100 мл. Аромат Jo Malone Кейт использовала на своей свадьбе в 2011 году: свечи именно с этим ароматом горели во время свадебной церемонии.

Кейт Миддлтон Фото: Getty

Созданный в 2003 году аромат Jo Malone описывается как современный и освежающий, а после "теплый и мягкий пудровый аромат".

Но сама Кейт носила весенний аромат с нотами белых цветов от британского парфюмера Illuminum. Аромат White Gardenia Petals был мгновенно распродан.

Фото: Соцсети

Его аромат описывают, как цветочную смесь из черной смородины, лилии, гардении, иланг-иланга и жасмина.

Покойная королева Елизавета II

Покойная королева Елизавета за всю свою жизнь отдавала предпочтение трем роскошным парфюмам.

Королева Елизавета II Фото: Royal Air Force/Twitter

Она стала поклонницей вневременного классического аромата Chanel No. 5, получив его в подарок.

Chanel No. 5 Фото: Chanel

В письме 1955 года руководителю администрации принца Филиппа Фредерику Артуру Монтегю Браунингу королева написала: "Как обычно, вы обнаружили именно то, что мне особенно хотелось, и я хочу искренне поблагодарить вас за подарок на день рождения аромат Шанель. Я уже использую его и, надеюсь, от этого пахну еще лучше!".

Говорят, что королева Елизавета также отдавала предпочтение аромату L'Heure Bleue от Guerlain, который люксовый бренд описывает как "аромат остановленного времени". Аромат был создан в 1912 году и имеет пряную цитрусовую ноту с пудровым шлейфом.

White Rose от Floris Фото: Соцсети

Трейтий аромат от Floris London. Он известен как любимый парфюмерный бренд королевы и даже получил королевский ордер.

Ее любимым ароматом была White Rose от Floris, насыщенный и яркий цветочный аромат. Говорят, что королева надевала его в день своей свадьбы.

Аромат был выпущен в 1800 году и является одним из старейших, когда-либо созданных Домом Floris. В нем представлены ароматы свежих белых роз с нотами янтаря, мускуса, ириса, жасмина и фиалки.

Принцесса Диана

У покойной принцессы Уэльской было несколько фаворитов, но Penhaligon's Bluebell британского бренда был любимым ароматом Дианы на протяжении всей ее взрослой жизни.

Принцесса Диана Фото: Getty Images

В аромате присутствуют цитрусовые ноты, смешанные с эссенциями ландыша, жасмина и розы, а также капелькой гвоздики и корицы, что делает его идеальным балансом свежести, цветов и тепла.

В день своей свадьбы в 1981 году покойная принцесса Уэльская носила Quelques Fleurs от Houbiquant: смесь туберозы, жасмина, ландыша и розы.

Quelques Fleurs от Houbiquant Фото: Соцсети

Бренд Houbiquant был основан в Париже в 1775 году и стал парфюмерным домом королевских домов по всей Европе.

А в своих мемуарах Spare принц Гарри рассказал, что одним из любимых ароматов его матери был аромат First от Van Cleef & Arpels.

First от Van Cleef & Arpels Фото: Соцсети

Он назвал духи с нотами гиацинта, розы, жасмина, амбры и сандалового дерева "любимыми мамиными духами".

Меган Маркл

Часто кажется, что Меган Маркл на протяжении многих лет брала страницы из книги красоты Дианы, но пару также объединяет выбор ароматов.

Бывшая актриса рассказала, что один из ее любимых ароматов — Wild Bluebell от Jo Malone.

Меган Маркл Фото: Getty Images

Его описывают как "нежную сладость росистых колокольчиков, пропитанную нотами ландыша и шиповника, а также сочную нотку хурмы".

Этот любимый аромат, похоже, напоминает Penhaligon's Bluebell, который любила носить принцесса Диана.

Они имеют множество одинаковых нот, включая цитрусовые цветочные ноты с нотами ландыша, розы, жасмина и гвоздики.

Еще один аромат, любимый герцогиней, — одеколоны Wood Sage & Sea Salt от Jo Malone.

Wood Sage & Sea Salt от Jo Malone

Меган также рассказала, что ей нравится носить фруктовый аромат Oribe Cote D'Azur.

Его описывают как аромат с фруктовыми нотами свежевыжатого лимона, черной смородины, бергамота и сицилийского апельсина, но с нотами сандалового дерева и свежей амбры.

Меган также нравится мода от Живанши и ее аромат Dahlia Divin.

Принцесса Анна

Принцесса Анна на протяжении многих лет остается верной Calèche by Hermès.

Принцесса Анна Фото: Getty Images

Это "теплый и чувственный" аромат с женственными нотами дерева, шипра и цветов апельсина и мандарина.

Этот аромат создан в 1961 году и является первым от этого модного дома. Стоит он более 200 фунтов стерлингов.

Принцесса Беатрис

В 2009 году на 21-й день рождения принцессе Беатрис подарили аромат, названный в ее честь.

Принцесса Беатрис Фото: Getty Images

Тогда сообщалось, что одному из ведущих парфюмеров Парижа было поручено создать уникальный аромат для дочери герцога и герцогини Йоркских, названный просто "Беатрис".

Однако личность человека, подарившего ей духи, осталась в строжайшем секрете.

Софи, герцогиня Эдинбургская

В день свадьбы с принцем Эдвардом Софи выбрала тонкий аромат Romance от Ralph Lauren.

Софи, герцогиня Эдинбургская Фото: Getty Images

Аромат Ralph Lauren сочетает в себе чувственные, бархатистые древесные ноты с прекрасными цветочными нотами и успокаивающими мускусными нотами, создавая уникальный современный цветочный аромат.

Аромат Ralph Lauren

Принцесса Маргарет

Принцесса Маргарет, младшая сестра покойной королевы, пользовалась лучшими ароматами.

Принцесса Маргарет Фото: Getty Images

Более двух десятилетий графиня Сноудон носила "Оскар" от Oscar de la Renta.

Созданный в 1977 году парфюм-основатель известного бренда имеет резкие цветочные ноты. В нем сочетаются ноты лаванды, розмарина и гвоздики, а также ноты апельсинового цвета, персика и гардении.

Грейс Келли

Сообщается, что князь Монако Ренье заказал Fleurissimo от Creed в качестве свадебного подарка для своей будущей невесты Грейс Келли.

Грейс Келли Фото: Getty Images

Fleurissimo отличается легким и женственным ароматом с нотами туберозы, ириса и фиалки.

Fleurissimo от Creed

С тех пор американская кинозвезда сделала этот аромат своим фирменным ароматом. Этот аромат позже стал фаворитом первой леди Жаклин Кеннеди.

Княгиня Монако Шарлен

Княгиня Монако Шарлен обладает дорогим вкусом, когда дело касается духов.

Княгиня Шарлен Монако Фото: Getty Images

Шарлен начала использовать Extraordinaire Camelia 209 во время своей помолвки.

Extraordinaire Camelia 209

Его аромат описывают, как "сочетание двух сортов камелии с индийским кардамоном, розовым перцем, китайским чаем, кедром, мускусом, лимоном и ванилью".

Королева Испании Летиция

Королева Испании Летиция известна своим безупречным вкусом. Мать двоих детей предпочитает французские духи Eau Du Soir от Sisley.

Королева Испании Летиция Фото: Getty Images

Эти духи выделяются цитрусовыми нотками и чистым ароматом, который держится часами.

Eau Du Soir от Sisley

Люксовый бренд описывает аромат как "прогулку по садам Алькасара в Севилье, Испания, в сумерках, когда цветок Сиринга источает свой аромат", что делает его ароматом, подходящим для испанской королевской семьи.

Напомним, ранее Фокус писал о самых интересных осенних образах Кейт Миддлтон.