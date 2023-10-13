Ленни Кравиц представил очень откровенный клип на новую песню, снятый украинкой (видео)

Песня TK421 войдет в 12-ый студийный альбом Ленни "Blue Electric Light", релиз которого запланирован на 15 марта 2024 года.

59-летний рок-музыкант Ленни Кравиц взбудоражил мировой шоу-бизнес очнеь откровенным видеоклипом на песню TK421, режиссером которого стала украинка Таня Муиньо, уже хорошо известная западным звездам.

Видео получилось настолько горячим, что YouTube вынужден был поставить возрастное ограничение, поскольку на некоторых кадрах певец появляется полностью обнаженным, демонстрируя практически идеальное тело.

TK421 – трек, который войдет в 12 студийный альбом артиста "Blue Electric Light". Релиз пластинки запланирован на 15 марта 2024 года, и она станет первой за шесть лет. Последний диск Ленни выпустил в 2018-м.

Новый альбом будет состоять из 12 треков, которые сам музыкант называет "взрывные, романтические и вдохновляющие". Над диском Кравиц работал в тандеме с гитаристом Крэйгом Россом.

На своей странице Таня Муиньо поделилась кадрами клипа.

"С самого первого дня и по сей день каждый момент работы вместе с тобой @lennykravitz был особенным. Спасибо за путешествие!.. Большая любовь к моей украинской команде, всегда поддерживающей меня и делящейся с миром своим талантом, " – написала она.

Постановкой хореографии для Лени занималась киевлянка Марина Кущева, а оператором видео стал Никита Кузьменко.

Ленни Кравиц – не первая мировая звезда в резюме клипмейкера из Одессы. Таня Муиньо с 2019 года снимала музыкальные видео для Кэти Перри, Билли Айлиш, Lil Nas X, Cardi B, Lizzo, Harry Styles, The Weeknd, Элтона Джона и Бритни Спирс. Более того, она получила премию MTV Video Music Awards.

Таня Муиньо и Ленни Кравиц Фото: Tanu Muiño/instagram

Ранее Фокус писал, что накануне премьеры клипа Ленни Кравиц поделился его тизером.